Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, via libera al Ddl Nordio: “Cancellato l’abuso d’ufficio”

E’ arrivato il via libera del Ddl del ministro della giustizia Carlo Nordio. Fra le novità principali troviamo la cancellazione dell’abuso d’ufficio, così come si legge sul sito dell’agenzia di stampa italiana Ansa, in queste ore.

Il Guardasigilli ha assicurato: “Nessun vuoto di tutela, il nostro arsenale è il più agguerrito d’Europa. Nessun bavaglio alla stampa”, mentre il ministro degli esteri nonché vicepresidente del consiglio, Antonio Tajani, ha aggiunto: “Berlusconi sarebbe stato soddisfatto dalla riforma della Giustizia”. Pensiero al Cavaliere anche da parte del premier Giorgia Meloni: “Il massimo impegno è il modo migliore per ricordare Silvio”. Infine le parole del ministro dello Sport Abodi che ha annunciato: “La visibilità delle penalizzazioni nelle classifiche solo dopo che le sentenze sono passate in giudicato”.

SCIOPERO MEZZI ATM E AUTOGUIDOVIE MILANO OGGI VENERDÌ 16 GIUGNO 2023/ Le fasce di garanzia

Ultime notizie, morto bimbo di 5 anni a Roma: l’incidente fa discutere

E’ finito al centro delle cronache delle ultime ore un incidente avvenuto nella giornata di mercoledì a Roma e che ha visto la morte di un bimbo di soli 5 anni. A provocare lo scontro sarebbe stato un SUV Lamborghini Urus con a bordo 4 o 5 youtuber che stavano filmando una challenge, ovvero, guidare per 50 ore sulla stessa supercar.

Incidente bus Canada: 15 morti e 10 feriti/ Video, scontro fra tir e pullman disabili

Non è ben chiara la dinamica di quanto accaduto fatto sta che l’impatto fra la Lambo e uno Smart sarebbe stato violentissimo al punto che il bimbo di 5 anni è morto pressochè sul colpo mentre la mamma di 29 anni e la sorellina di 3 sono rimaste ferite in maniera grave e si trovano al momento in ospedale. Alla guida dell’Urus vi era un 20enne che risulta essere indagato per omicidio stradale mentre il padre della piccola vittima ha cercato di aggredire lo stesso guidatore, prima di venire fermato dalle forze dell’ordine.

Ultime notizie, Fed non rialza i tassi, attesa per la BCE

Dopo 10 rialzi consecutivi la Fed, la banca centrale americana, ha deciso di mantenere invariati i tassi di interessi. Si tratta di una notizia significativa visto che è la prima volta che accade negli ultimi 15 mesi, dopo una serie di ben 10 rialzi consecutivi. La banca a stelle e strisce ha deciso di mantenere invariato il costo del denaro in una forchetta fra il 5% e il 5,25% anche se non sono comunque da escludere nuovi rialzi da qui fino alla fine dell’anno e molto dipenderà dall’andamento dei prezzi.

LAMBORGHINI, MORTO BIMBO DI 5 ANNI/ Chi ha detto a quegli YouTuber che farsi una "canna" riempie il vuoto?

Resta invece da capire cosa farà la BCE, la banca centrale europea, che negli ultimi tempi come la Fed ha continuato a rialzare i tassi. Un nuovo aumento, secondo quanto si legge su Facile.it, potrebbe portare ad un incremento delle rate dei mutui di ben 275 euro rispetto ad un anno fa di questi tempi.

Ultime notizie, ottenuti embrioni umani sintetici con cellule staminali

Un’importante scoperta da parte di un gruppo di scienziati inglesi e americani quella comunicata nella giornata di ieri. Come si legge sui principali organi di informazione online, gli studiosi anglosassoni sono riusciti ad ottenere degli embrioni umani sintetici utilizzando cellule staminali senza impiegare ovuli e spermatozoi.

La notizia, riportata anche da TgCom24.it citando il tabloid inglese Guardian, riprende l’annuncio dell’Università di Cambridge e del Caltech, il California Institute of Technology. Stando a quanto spiegato dagli esperti, tali embrioni modello potrebbero essere molto utili per studiare le malattie genetiche e le cause biologiche degli aborti ricorrenti. Si tratta comunque di un lavoro che solleva anche problemi etici e legali.











© RIPRODUZIONE RISERVATA