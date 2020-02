ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: vicepres. Iran positiva al Coronavirus (28 febbraio)

La speaker Feriba Ebtehaj ha riferito che la vicepresidente iraniana è positiva al test del coronavirus. Ebtehaj ieri ha partecipato ad una assemblea di governo. Era seduta a pochi metri dal presidente Hassan Rohani. Sono stati contagiati anche il vice ministro della Salute Iraj Harirchi, il comandante della task force Iraj Harirchi, il capo della commissione sicurezza nazionale Mojtaba Zolnour ed il deputato Mahmoud Sadeghi. Il numero delle persone infette da Covid 19 è salito a 95. Lo ha annunciato Kianous Jahanpour, speaker del ministero della salute. L’Irna conferma che il bilancio dei morti è rimasto a 15.

ULTIME NOTIZIE, EL AL INTERROMPE VOLI PER L’ITALIA L’El Al ha interrotto i voli per l’Italia e per la Thailandia a causa della diffusione dell’epidemia del coronavirus. Rimandati i voli per Tokio fino ad aprile e non l’11 marzo, come era previsto. Verso le altre destinazioni sono state adottate procedure di emergenza che prevedono l’immediato trasferimento del contagiato presso strutture ospedaliere e la tracciatura dei contatti.

ULTIME NOTIZIE, TAMPONE SOLO A CHI PRESENTA SINTOMI Le autorità sanitarie cambiano strategia di rilevazione. Ora il tampone verrà somministrato solo a chi presenta sintomi da contagio. Il Commissario per l’emergenza, Angelo Borrello precisa che le persone affette da coronavirus sono oltre 520 in Italia e 12 i decessi. Dati aggiornati nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. Secondo il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, il nostro Paese sta affrontando una grave minaccia fuori dal comune. Fontana e la sua collaboratrice sono risultati positivi. Isolati per 15 giorni. Intanto si registra il primo caso di contagio in Puglia. Lo ha annunciato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Secondo le prime indagini si tratta di una persona che proviene da Codogno. Un corista della Scala di Milano è risultato positivo. Tutte le attività teatrali sono state interrotte fino a lunedì prossimo.

ULTIME NOTIZIE, SALE NUMERO DI TEST IN GRAN BRETAGNA

I test effettuati in Gran Bretagna sono saliti a 7690. Lo ha annunciato il Ministero della Sanità britannico. Secondo la stima della Bbc il Regno Unito è il terzo Paese per numero di contagi. Segue la Germania e l’Italia. Il governo inglese ha chiesto l’autoisolamento per 15 giorni a tutti coloro che sono di ritorno in Italia. Lo ha riferito il ministro della sanità, Matt Hancock, durante la conferenza stampa di ieri. In Gran Bretagna non risultano cittadini inglesi nei dieci comuni isolati in Lombardia. La Bbc sottolinea che i comuni in quarantena al Nord Italia sono “nella stessa categoria” di Wuhan.

ULTIME NOTIZIE, IN ISOLAMENTO 18 CARABINIERI A CODOGNO Le autorità sanitarie locali hanno predisposto l’isolamento, per precauzione, di diciotto carabinieri della stazione di Codogno. I carabinieri della caserma erano entrati in contatto con un collega pensionato risultato positivo al test del coronavirus. L’incontro tra colleghi, avvenuto in caserma, si era svolto in data 17 febbraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA