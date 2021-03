ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: vicini al plateau dei contagi? (28 Marzo)

Ultime notizie: prosegue la situazione di stabilità per quanto riguarda l’andamento dell’epidemia di coronavirus in Italia. I nuovi casi registrati sabato sono stati 23.839, contro i 23,987 di venerdì: l’indice di positività in leggero calo, dal 6,8% al 6,67%. Il dato “incoraggiante” riguarda il numero delle vittime, ieri 380 (comunque tantissime) contro le 457 di venerdì. Il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore è di 357.154. Il numero dei guariti nella giornata di sabato è stato di 18,287. Aumentano di 7 unità i ricoveri in terapia intensiva raggiungendo il totale di 3.635, mentre sono 149 i ricoverati in più nei reparti ordinari. Il computo dei casi regionali vede 4.884 nuovi casi in Lombardia, mentre sono 4 le regioni sopra quota 2mila casi, Piemonte, Emilia Romagna, Campania e Puglia, e 3 quelle sopra quota 1.000, Lazio, Veneto e Toscana.

Una scossa di terremoto di magnitudo di 5,6 sulla scala Richter ed epicentro nel Mar Adriatico a circa 60 chilometri dalla cittadina di Vieste, sul Gargano, è stata registrata nella giornata di sabaot. Molte le segnalazioni che sono arrivate da località che si trovano lungo la costa, tra le quali anche Pescara. La scossa è stata avvertita anche dall’altro lato dell’Adriatico, in Croazia ed in Montenegro. Moltissime telefonate preoccupate sono arrivate alle caserme dei vigili del fuoco, soprattutto da abitanti di piani alti delle case che si trovano lungo la costa. Non ci sono state comunque segnalazioni di danni materiali ed alle persone. Nel primo pomeriggio si sono verificate anche altre scosse di assestamento di minore intensità rispetto alla prima.

Due uomini a bordo di uno scooter hanno rubato un Rolex in provincia di Napoli, ma la vittima della rapina li ha inseguiti con la sua auto e li ha speronati, causandone la morte. Dopo il fatto l’uomo si è presentato dai carabinieri descrivendo quanto accaduto e adesso è indagato a piede libero con l’accusa di omicidio volontario. Le indagini per chiarire la dinamica dei fatti sono ancora in corso. La rapina è avvenuta nella serata di venerdì, quando la vittima si trovava a bordo della sua auto in Via Consolare Campana a Marano, nell’hinterland di Napoli. I rapinatori erano a bordo di una moto con la quale sono scappati dopo aver rubato l’orologio. Le vittime sono un 30enne ed un 40enne, entrambi pregiudicati e residenti a Sant’Antimo.

