Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, violenta scossa di terremoto in Marocco: quasi 300 morti

Il Marocco centrale è stato svegliato nella notte da una violentissima scossa di terremoto, un sisma con una magnitudo di 6.8 gradi sulla scala Richter. Secondo quanto riferisce RaiNews il movimento avrebbe causato almeno 296 morti e 153 feriti, ma come spesso e volentieri avviene in questi casi il bilancio è solo parziale e il computo di vittime e feriti è destinato ad aumentare nel corso delle ore.

Terremoto oggi Marocco M 6.8: 296 morti e 153 feriti/ Video, epicentro fra Marrakesh e Agadir

La zona più colpita è quella della provincia di Marrakesh e Ouarzazate, e la scossa ha devastato case e infrastrutture, travolgendo in piena notte svariate persone che in quei momenti erano nelle proprie abitazioni a dormire. Sui social circolano molti video di auto distrutte, ma anche persone in strada, danni a edifici e moschee tremolanti. Non sono da escludere danni ingenti nelle località di montagna dell’Atlante, dove vi sono case di paglia, fango e sasso, abitate da persone molto povere. La scossa è stata avvertita anche in Spagna.

"Criminalità giovanile? Rieduchiamo genitori"/ Maresca (PM antimafia) "Le fiction trasmettono idee sbagliate"

Ultime notizie, Mattarella: “Violenza sulle donne è barbarie sociale”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, torna ad esprimersi in prima persona contro la violenza sulle donne alla luce dei due ultimi casi di femminicidio, quello di Trapani di 48 ore fa e quello di Roma. Il capo dello stato parla di “intollerabile barbarie sociale” che “richiede un’azione più consapevole di severa prevenzione, concreta e costante”.

Il presidente della repubblica scrive che a tutto ciò si deve anche affiancare “nell’intera società, un impegno educativo e culturale contro mentalità distorte e una miserabile concezione dei rapporti tra donna e uomo”. Quindi Mattarella conclude il suo messaggio inviato al Corriere della Sera in occasione della decima edizione del Tempo delle Donne: “Non c’è’ libertà, oggi, quando una persona è vittima di molestie e violenze fisiche o morali. La violenza contro le donne in Italia, in questi ultimi mesi, ha continuato a manifestarsi con numerosi casi di assassinio e di stupro”.

Scuola, aumento ai docenti che resteranno in zone disagiate/ Obiettivo continuità didattica

Ultime notizie, inchiesta Brandizzo: il mistero sulle parole di Massa

Prosegue l’indagine in merito alla strage di Brandizzo, i 5 operai investiti e ucciso da un treno mentre stavano svolgendo dei lavori di sistemazione dei binari. Secondo quanto si legge su TgCom24.it nelle ultime ore è emersa una telefonata che sarebbe stata fatta da Antonio Massa, addetto di Rfi e al momento in principale indagato per la tragedia.

Durante la tragica notte, alle ore 23:20, Kevin Laganà ha registrato un video su Instagram e nei primi secondi dello stesso filmato si sente il tecnico indagato parlare al telefono e dire: “Tanto io il lavoro ce l’ho sul binario pari, che c’hanno il pass”, riferendosi al fatto che sarebbe giunto il nullaosta, anche se in realtà non sarebbe così. Gli inquirenti stanno cercando di capire con chi stesse parlando Massa; si sa per certo che la chiamata non è stata effettuata sui server di Rfi quindi sarebbe stato utilizzato un telefono privato.

Ultime notizie, casi di covid in Italia su del 44 per cento

I casi di covid sono aumentati in Italia nell’ultima settimana del 44 per cento, ma nessun allarme. Stando agli ultimi dati ufficiali dell’Iss, l’istituto superiore di sanità, negli ultimi sette giorni si sono verificati 21.309 contagiati, quindi il 44% in più rispetto ai numeri di una settimana fa, leggasi 14.866.

“L’infezione si mantiene bassa seppur in aumento da tre settimane”, spiegano i tecnici nel bollettino settimanale consueto, emerso nella giornata di ieri. L’incidenza è leggermente cresciuta, leggasi 31 casi ogni 100mila abitanti rispetto ai 24 di una settimana fa, e anche l’occupazione in terapia intensiva, 0,6% rispetto a 0,4%. La fascia di popolazione più colpita resta quella anziana, 69 casi ogni 100mila abitanti “in aumento rispetto alla settimana precedente” e “l’incidenza è in aumento anche in tutte le altre fasce d’età. L’età mediana alla diagnosi è di 56 anni, sostanzialmente stabile rispetto alle settimane precedenti”, conclude il bollettino.

Ultime notizie, sciopero degli aerei

Giornata da dimenticare per i voli aerei in Italia. Lo sciopero nazionale dei lavoratori di terra che è stato proclamato per l’intera giornata dai sindacati di base ha creato molto caos con la cancellazione di 60 voli sull’aeroporto di Malpensa e 20 su quello di Linate.

Questo ha naturalmente creato molti disagi ai passeggeri, che hanno subito le cancellazioni ai propri voli, sia con compagnie come ITA Airways, che con le low cost come Easyjet e Ryanair. La motivazione dello sciopero nazionale è da ricercarsi nel rinnovo del contratto che non offre un adeguamento economico sufficiente, con una perdita salariale a livello di aumenti dei prezzi che viene stimata dai sindacati in 400 euro mensili, che vede l’offerta di aumenti solo per 250 euro.

Ultime notizie, rialzi dei prezzi dei carburanti

Il rialzo in atto già da tempo per i prezzi dei carburanti, sia in modalità self service che servito, non accenna a fermarsi, anche a causa degli aumenti del prezzo dei barili di petrolio che hanno superato quota 90 dollari al barile e che potrebbero toccare presto quota 100. A innescare questi aumenti contribuiscono anche le ultime decisioni prese dai paesi produttori dell’Opec, ai quali si è accodata anche la Russia.

La riduzione del quantitativo di produzione decisa dovrebbe durare fino al termine del 2023 e subito dopo aver appreso la notizia il prezzo sui mercati nazionali è salito immediatamente. Ora da parte degli automobilisti c’è attesa per capire la posizione del governo di fronte agli aumenti che si stanno succedendo di giorno in giorno. La scelta del governo poche settimane fa è stata quella di non ridurre le accise.

Ultime notizie, alluvione ad Hong Kong

Una pesante alluvione ha paralizzato Hong Kong producendo varie centinaia di feriti ed un morto. Se4cono le notizie che stanno arrivando dal sud-est asiatico la forza della pioggia è stata la più alta degli ultimi 140 anni. Nelle strade della città l’acqua ha formato dei veri e propri torrenti e molte stazioni della metropolitana sono state allagate. L’autorità di Hong Kong ha chiuso tutte le scuole e la Borsa e chiesto ai cittadini di rimanere a casa. La pioggia ha causato anche numerose frane.

Ultime notizie, grave incidente stradale a Milano la notte scorsa

Un grave incidente automobilistico avvenuto poco prima della mezzanotte di giovedì nel quartiere di Quarto Oggiaro, a Milano, ha provocato la morte di una ragazza di 20 anni e il ferimento di altri 4. A dare origine all’incidente che ha visto coinvolte due auto, nel tratto tra Via Satta e Via Vittani è stata una mancata precedenza.

La giovane è morta dopo essere stata condotta in ospedale, dove si trova anche un 23enne ferito gravemente, mentre gli altri 3 feriti hanno riportato lesioni più lievi. Le auto che sono rimaste coinvolte nell’incidente sono una Mercedes classe A ed una Mitsubishi Colt.

Ultime notizie, rinviati di un anno i lavori al traforo del Monte Bianco

La conferenza intergovernativa che si è tenuta tra la Francia, con la partecipazione di Catherine Colonna, e l’Italia, con il ministro Tajani, ha portato alla decisione di far slittare di un anno l’inizio dei lavori per il traforo del Monte Bianco. Decisione che si è resa necessaria anche alla luce del blocco del traforo del Frejus che è avvenuto nel mese di agosto, aumentando notevolmente il flusso del traffico tra i due Paesi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA