Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: violenze al carcere minorile Beccaria di Milano: 13 agenti arrestati

Ultime notizie: torture e violenze al Beccaria di Milano

Ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 agenti della Polizia Penitenziaria, 12 dei quali tuttora in servizio. Gli agenti dell’Istituto penale minorile “Cesare Beccaria” di Milano sono accusati di maltrattamenti, concorso in tortura e una tentata violenza sessuale nei confronti di un detenuto. È stata disposta inoltre la sospensione dall’esercizio di pubblici uffici nei confronti di ulteriori 8, tutti in servizio all’epoca dei fatti. L’indagine è stata avviata in seguito ad alcune segnalazioni arrivate al garante dei detenuti ed è stata sviluppata “attraverso diversi servizi tecnici di intercettazione e acquisizione di telecamere interne all’istituto, che hanno permesso di raccogliere indizi di reato per diversi episodi di violenze ai danni dei minori ristretti”.

Assessore Pierluigi Beghetto ucciso a Esino Lario, un arresto/ Colpito con un falcetto da giardinaggio

Ultime notizie: omicidio a colpi di coltello a Esino Lario

Pierluigi Beghetto, assessore del comune di Esino Lario, in provincia di Lecco, è stato ucciso ieri mattina a coltellate in strada, in Via Verdi, dopo un litigio con un vicino di casa: l’assassino è stato poi arrestato dai carabinieri. Beghetto aveva 53 anni ed era residente in un paese vicino, Usmate, ma aveva una casa anche a Esino Lario, dove svolgeva anche l’attività di apicoltore. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire il movente. L’assessore era molto conosciuto in paese e svolgeva la sua attività di amministratore dedicandole molto tempo. Il sindaco, appresa la notizia ha parlato di una grandissima tragedia.

"Sparerò ai bambini delle elementari": 18enne trans arrestato/ Il file con il piano inviato alla polizia

Ultime notizie: Verstappen imprendibile, vince anche il GP della Cina

Sulla pista di Shangai, dove si tornava a correre dopo 5 anni, Verstappen ha conquistato il suo quarto successo stagionale su 5 gare disputate. Dopo di lui si è piazzato, a sorpresa ma con pieno merito, l’inglese Norris alla guida della McLaren, mentre il compagno di squadra dell’olandese, Perez, ha conquistato il terzo posto. Una gara che Verstappen ha dominato dall’inizio alla fine e che ha visto anche l’utilizzo della safety car. Piccolo passo indietro, rispetto alle aspettative, per la coppia dei piloti Ferrari, con Leclerc che si è piazzato al quarto posto precedendo Sainz. Anche a Shangai per Verstappen è stato en plein con vittoria sia nella gara sprint del sabato che in quella della domenica, ed anche conquista della quinta pole position stagionale su altrettante gare. Per la Red Bull anche il primo posto nei costruttori, davanti a Ferrari e McLaren.

Claudio Sterpin: “Sebastiano Visintin ha manipolato la GoPro”/ “La fede? Liliana Resinovich la teneva ancora”

Ultime notizie: approvato dal parlamento USA uno stanziamento di fondi per l’Ucraina

Il parlamento Usa ha approvato i 61 miliardi di dollari di aiuti all’Ucraina che erano bloccati da alcuni mesi a causa dell’opposizione del partito repubblicano guidato da Trump. Dopo il voto positivo della Camera dei Rappresentanti è scontata anche l’approvazione da parte del Senato USA. Nel provvedimento sono previsti anche degli aiuti a favore di Israele e di Taiwan. Fino a questo momento le azioni del leader repubblicano avevano bloccato l’azione del governo.

Ultime notizie: le previsioni meteo per la settimana

L’Italia continua ad essere interessata da un abbassamento di temperature, e nelle giornate di lunedì e di martedì, specialmente nelle Regioni del Nord, si avrà anche molta grandine e temporali, oltre che nevicate anche a bassa quota. Un miglioramento del tempo si dovrebbe avere a partire da giovedì 25 aprile. Il nuovo peggioramento è causato da un vortice ciclonico che sostituirà la situazione di stabilità della giornata di domenica, quando in diverse Regioni è tornato il sole, seppure alternato a nuvolosità variabile. Le Regioni del centro sud dovrebbero avere una situazione leggermente migliore rispetto a quelle settentrionali.

