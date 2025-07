Le ultime notizie di oggi le dedichiamo al virus West Nile, al terremoto russo, alla cessione di Iveco Group e a molto altro ancora

Le ultime notizie le apriamo oggi con la situazione riguardante il virus West Nile in Italia. Nelle ultime ore si è verificata la nona vittima da inizio anno, per una situazione che sta iniziando a preoccupare e non poco, l’opinione pubblica. L’ultima persona deceduta è un 76enne residente in Campania, precisamente nella provincia di Salerno, ospite di una residenza sanitaria a Grazzanise. La vittima aveva già delle patologie pregresse – così come gli altri pazienti morti recentemente – ed era stato ricoverato negli scorsi giorni prima della morte.

Si tratta del quinto decesso in regione, mentre in precedenza era morto un 73enne a Caserta, originario di Maddaloni. Alla luce di quanto sta avvenendo Francesco Rocca, presidente della regione Lazio, ha firmato una ordinanza per l’esecuzione di interventi straordinari in merito alla disinfestazione. Nel frattempo sta aumentando la psicosi e la paura fra le persone e stando a Federfarma sono aumentati gli acquisti dei prodotti anti zanzara in queste ultime settimane.

Ultime notizie, Iveco venduta a Tata

Un altro pezzo di Italia che se ne va: Iveco Group, azienda leader nella produzione di mezzi pesanti, facente parte del gruppo Exor (della famiglia Elkann), è stata ceduta agli indiani di Tata, già possessori del marchio di prestigio Range Rover e Land Rover. Nella giornata di ieri è arrivata la notizia della chiusura dell’operazione, un’Opa volontaria da 3,8 miliardi di euro che darà vita ad una nuova srl olandese controllata al 100 per cento dagli indiani.

Nel comunicato di avvenuta acquisizione si precisa che nessun impianto di Iveco sarà chiuso, e nell’operazione sono state escluse le attività di difesa nonché i suoi proventi. La sede resterà a Torino (anche se la società sarà appunto olandese, come avviene per molte aziende internazionali), e la forza lavoro resterà la stessa, e nel comunicare l’acquisizione Tata fa sapere che si garantirà la promozione di una cultura di eccellenza all’interno dell’azienda. Il governo, commentando l’opa, ha spiegato di vigilare.

Ultime notizie, la guerra in Medio Oriente

Siamo giunti al giorno numero 664 della guerra in Medioriente e al momento non si vede ancora la luce in fondo al tunnel. Secondo quanto riferito da TgCom24.it, nella giornata di ieri si è tenuto un colloquio telefonico fra il presidente del consiglio italiano, Giorgia Meloni e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, nel corso del quale il premier ha chiesto che si cessino con effetto immediato le ostilità, una richiesta che quasi sicuramente non verrà accolta. Netanyahu aveva spiegato pochi giorni fa a Papa Leone che la pace sarebbe giunta presto ma al momento i bombardamenti continuano e anche ieri sono morti decine di civili, fra cui donne e bambini, vittime innocenti di questa assurda guerra. Per la vicepresidente esecutiva dell’Unione Europea, Ribera, “Stiamo assistendo ad uno spettacolo inumano e che non si può tollerare”, paragonando le immagini delle persone che muoiono di fame a Gaza alla liberazione dei campi di Auschwitz.

Nel frattempo continua ad allungarsi l’elenco di nazioni che stanno riconoscendo lo stato della Palestina e dopo gli annunci del presidente francese Macron e del primo ministro britannico, Starmer, nella giornata di ieri è giunto anche l’annuncio del Canada che ha fatto sapere che il prossimo mese riconoscerà l’esistenza della Palestina. Le varie nazioni sembra quindi voler mettere pressione a Israele a a Netanyahu, che ovviamente commenta indignato queste notizie. L’Italia per il momento rimane in posizione neutrale ma con il passare delle settimane, e se la guerra non dovesse finire, a quel punto anche Roma potrebbe schierarsi a fianco delle nazioni di cui sopra. Staremo a vedere quello che succederà.

Ultime notizie, campionati mondiali di nuoto a Singapore

Grandiosa giornata per il nuoto azzurro quella di ieri ai campionati mondiali in corso a Singapore. L’Italia si è infatti aggiudicata due medaglie d’oro, una nel nuoto con Simone Cerasuolo che ha battuto tutti nei 50 metri rana, e una nei tuffi con la coppia formata da Chiara Pellacani e Matteo Santoro che ha trionfato nella specialità del sincro misto del trampolino da 3 metri.

Per entrambe le specialità si tratta della prima medaglia d’oro nella storia per l’Italia. Peccato per la prestazione della staffetta 4 x 100 mista mista che era riuscita ad approdare alla finale facendo segnare il miglior tempo. Nei tuffi dopo la coppia azzurra si è piazzata quella australiana e terza la coppia cinese. Nei 50 metri rana alle spalle del nuotatore italiano si sono classificati il russo Prigoda, che ha vinto l’argento, e il cinese Sin.

Ultime notizie, tragico incidente stradale a Conversano

A Conversano, in provincia di Bari, una autovettura ha travolto una motocicletta sulla quale si trovavano due ragazzi e uno di loro di 15 anni è morto, mentre l’altro, un 28enne, si trova ora ricoverato, in gravi condizioni, in ospedale insieme al conducente dell’auto, un uomo di 80 anni, rimasto leggermente ferito.

La tragedia è avvenuta in una zona periferica della città pugliese e gli agenti della polizia stanno cercando di ricostruire le cause dell’incidente. Mentre avveniva lo scontro alcuni parenti della vittima si trovavano a poca distanza. Si tratta della terza vittima per incidenti stradali avvenuti nella zona in pochi giorni.

Ultime notizie, La cerimonia del Ventaglio al Quirinale

Si è svolta al Quirinale la tradizionale cerimonia della consegna del “Ventaglio” al capo dello stato, da parte della stampa parlamentare. In questa occasione il presidente Mattarella ha parlato ancora dei conflitti in corso con una richiesta di un cessate il fuoco per Gaza dove la situazione è ormai “insostenibile”, e nello stesso tempo ha condannato con forza gli episodi di antisemitismo.

Per quanto riguarda il conflitto tra Russia ed Ucraina, Mattarella ha parlato di “aggressione” russa, che è pesante come un macigno sull’Unione Europea. Lo stesso Mattarella è stato inserito insieme ai ministri Tajani e Crosetto nella lista dei “russofobi” da parte del ministero degli esteri di Mosca. Un inserimento che è stato subito definito dalla Premier Meloni come una “inaccettabile provocazione”, ed ha portato alla convocazione dell’ambasciatore russo a Roma.



Ultime notizie, fortissimo terremoto in Kamchatka

Un fortissimo terremoto ha colpito la regione russa della Kamchatka, con una magnitudo di 8.8 ed altre due scosse seguenti di poco inferiori, oltre ad uno sciame sismico che è durato alcune ore. Dopo il terremoto anche il vulcano Klyuchevskoy, che aveva eruttato per l’ultima volta due anni fa, è tornato in azione. L’epicentro di questo violento terremoto è stato registrato ad una distanza di 136 chilometri da Petropavlovsk, è l’ipocentro a circa 19 chilometri di profondità.

La scossa sismica ha fatto immediatamente scattare l’allerta per possibili tsunami, ma da parte della Russia è stato comunicato che non ci sono vittime. Un terremoto di grado maggiore, magnitudo 9, si era verificato nel 1952, sempre in Russia, nella regione di Sachalin, con la distruzione completa della città di Severo-Kurilsk. Nel corso della giornata l’allerta per lo tsunami è stato poi revocato. Allerta tsunami anche negli Stati Uniti, precisamente alle Hawaii e in California, nonché in Giappone, anche se fortunatamente non ha provocato alcun danno.