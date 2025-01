Ultime notizie, Meloni da Trump anche per caso Cecilia Sala

Viaggio lampo di Giorgia Meloni in Usa da Donald Trump: la visita a sorpresa della premier al presidente eletto americano è durata circa quattro ore. Accompagnata dall’ambasciatrice italiana in Usa, Mariangela Zappia, la presidente del Consiglio ha incontrato il tycoon con Marco Rubio, futuro segretario di Stato, e Scott Bessent, che sarà invece il ministro del Tesoro, insieme a Mike Waltz e Tilman Fertitta, rispettivamente prossimi consigliere per la sicurezza nazionale e ambasciatore Usa in Italia.

Il Wall Street Journal ha riportato le dichiarazioni di Trump, entusiasta della premier italiana. Ma indiscrezioni di stampa riferiscono che potrebbe essere stato affrontato anche il caso Cecilia Sala, la giornalista detenuta in Iran.

Ultime notizie, incidente con 2 morti e fuga di gas ad Ancona

Un incidente che ha coinvolto tre autovetture ieri mattina alle 8, in zona Torrette, ad Ancona, ha causato la morte di due persone ed una fuga di gas metano che ha messo in allarme tutta la zona. La fuga di gas è stata originata da una colonnina che è stata colpita da una delle auto.

Le due vittime, un uomo e una donna, che sono stati colpii dall’auto dopo l’urto le altre due vetture coinvolte, non sono state ancora identificate, e in primo momento, a causa del gas sono stati evacuati due condomini ed è stato chiesto agli abitanti della zona di non uscire di casa e tenere chiuse le finestre. Successivamente, con l’intervento sul posto dei vigili del fuoco, la fuga di gas è stata bloccata e la strada sulla quale è avvenuto l’incidente è tornata transitabile.

Ultime notizie, arrestato l’assassino del vigilante ucciso a Bergamo

La polizia di Bergamo ha risolto velocemente l’omicidio di Mamadi Tunkara, trovando e catturando l’assassino, il 28enne Sadate Djiram che ha poi confessato il delitto nell’interrogatorio in questura con la pm Maria Cristina Rota. Il 28enne ha dichiarato di aver ucciso il 36enne Mamadi Tunkara per gelosia, in quanto il vigilante stava con la sua ex ragazza. L’assassino è stato fermato stamani dalla polizia svizzera mentre stava tentando la fuga su un treno diretto verso Lugano.

Ultime notizie di oggi sulla situazione in Medio Oriente

Mentre l’amministrazione Biden ha sottoposto al Congresso USA una proposta di accordo con Israele relativa agli armamenti, con una cifra totale di 8 miliardi di dollari, il campo profughi di Nablus è stato vittima di un raid dell’esercito israeliano che ha causato la morte di una persona ed il ferimento di altre 9. Il prossimo martedì 7 gennaio l’aeroporto internazionale di Damasco tornerà ad essere operativo.

Intanto un primo aereo cargo che trasportava aiuti umanitari provenienti dall’Egitto è atterrato nello stesso aeroporto. E’ il primo da quando è decaduto il regime di Assad, ed a bordo si trovavano circa 15 tonnellate di beni di prima necessità. I negoziati in corso a Doha non stanno facendo registrare passi in avanti in quanto restano molto distanti le posizioni di Hamas ed Israele.

Ultime notizie sulla guerra Ucraina Russia

Nella giornata di ieri è arrivato l’appello del presidente ucraino Zelensky alle nazioni alleate affinché sia rafforzato lo scudo antiaereo del suo paese. Un appello che è stato fatto in vista del summit che si terrà a Ramstein il prossimo 9 gennaio. L’aeroporto di San Pietroburgo è stato chiuso momentaneamente dalle autorità nella prima mattina di oggi per motivi di sicurezza dopo che è stato abbattuto un drone. La decisione è stata riportata in un comunicato che è stato emesso dall’Agenzia federale russa che si occupa del trasporto aereo.

Ultime notizie, modificate le date per l’iscrizione a scuola

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disposto che le date per le iscrizioni a scuola nel prossimo anno scolastico 2025 – 26 slittino, per cui la finestra temporale valida per le iscrizioni è adesso dal 21 gennaio fino al 10 febbraio. In questo modo secondo il ministero, le famiglie avranno più tempo per effettuare le proprie scelte. In origine la finestra era stata fissata dall’8 al 31 gennaio come negli anni precedenti e le iscrizioni potranno essere effettuate sempre collegandosi al sito del ministero a partire dalle ore 8 del primo giorno utile, il 21 gennaio.