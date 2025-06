Apriamo le ultime notizie di oggi dalla conferenza stampa congiunta tenutasi a Kananaskis, a ridosso del G7, durante la quale Ursula Von der Leyen ha ribadito che la soluzione al conflitto in Medio Oriente non può che essere politica, sostenendo con fermezza che “una via negoziata è l’unica strada realistica e di lungo periodo” per disinnescare le tensioni con l’Iran; apriamo così le ultime notizie di oggi, con Bruxelles che riafferma il proprio ruolo da protagonista nei negoziati internazionali.

La presidente della Commissione ha anche reso noto un colloquio avuto con Netanyahu, in cui ha espresso pieno sostegno al diritto di Israele a difendersi, ma ha allo stesso tempo rimarcato che Teheran, considerato attore destabilizzante, non potrà mai entrare in possesso di armi nucleari, né continuare indisturbato lo sviluppo del proprio arsenale missilistico.

Proseguiamo con le ultime notizie da Bruxelles: Von der Leyen ha insistito sull’importanza di tenere aperti i canali diplomatici, anche con interlocutori difficili, un messaggio chiaro rivolto alla comunità internazionale, che si traduce in un appello ad agire con decisione, ma senza chiudere ogni spiraglio di dialogo. “Serve una soluzione duratura”, ha ribadito, mentre l’Unione Europea si prepara a una nuova fase di pressioni multilaterali.

Ultime notizie, nuova notte di raid e missili tra Iran e Israele

Un’altra notte di guerra tra Iran e Israele, un altro bilancio carico di devastazione: ultime notizie dalla regione confermano che missili iraniani hanno colpito le città di Tel Aviv e Gerusalemme, mentre l’aviazione israeliana ha risposto con raid su Teheran, mirando a obiettivi legati al programma nucleare.

Il ministro Katz ha parlato di “palazzi in fiamme nella capitale iraniana”, mentre tra le vittime israeliane si contano almeno undici morti e oltre 180 feriti con la situazione che resta tesa e senza apparente via d’uscita e, in questo contesto, gli Stati Uniti valutano un coinvolgimento più diretto: Trump ha chiesto a Putin di agire come mediatore, segno che la comunità internazionale sta cercando un modo, qualsiasi, per contenere un’escalation che rischia di sfuggire di mano.

Apriamo le ultime notizie con un quadro che non lascia spazio a fraintendimenti: colpi su colpi, provocazioni e ritorsioni, senza pause né tregua con anche un impianto petrolifero iraniano che è stato colpito da Israele, mentre crescono le pressioni sui governi occidentali per intervenire diplomaticamente.

Ultime notizie, incidente sull’A22: auto in contromano provoca uno scontro frontale

Le ultime notizie dal Nord Italia arrivano dall’autostrada del Brennero, dove ieri mattina, poco dopo le cinque, un’auto entrata contromano ha centrato un altro veicolo, provocando la morte di una persona e ferendone cinque – tra cui tre bambini di 8, 11 e 14 anni – ora ricoverati all’ospedale universitario di Innsbruck; gli altri due feriti sono stati trasportati a Bolzano e Bressanone, mentre l’intero tratto autostradale è rimasto chiuso per ore, con gravi disagi alla circolazione.

Ultime notizie riferiscono che l’auto era entrata al casello di Bolzano sud, per cause ancora da chiarire ma non si esclude un malore o un errore da parte del conducente; le forze dell’ordine stanno esaminando le telecamere e ascoltando testimoni per ricostruire con precisione la dinamica.

Ultime notizie, femminicidio a Tolentino: donna uccisa dall’ex in pieno centro

Ancora violenza dalla cronaca italiana: ultime notizie da Tolentino parlano di una donna di 45 anni, di origine albanese, accoltellata a morte ieri sera intorno alle 20 dall’ex marito, il tutto sotto gli occhi di passanti increduli, in pieno centro città. La donna stava andando al lavoro quando è stata aggredita, in un attacco tanto improvviso quanto feroce e l’uomo è stato fermato poco dopo dalla polizia.

Proseguiamo le ultime notizie con il racconto dei presenti: molti hanno tentato di prestare aiuto, altri hanno chiamato i soccorsi, ma per la donna non c’è stato nulla da fare e gli inquirenti stanno ora cercando di capire se ci fossero precedenti segnalazioni o denunce.

Ultime notizie, Cesate: ragazzo travolto da un treno

Sabato alle 21:30, nella stazione ferroviaria di Cesate, un ragazzo è stato investito da un treno diretto a Malpensa mentre cercava di attraversare i binari per raggiungere un gruppo di amici; le ultime notizie confermano che il giovane è rimasto incastrato sotto il convoglio, e ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano.

Apriamo queste ultime notizie con una ricostruzione ancora parziale ma già drammatica: pare che non si sia trattato di un gesto volontario, quanto piuttosto di un errore di valutazione, forse una leggerezza, o forse una distrazione.

Ultime notizie, Gattuso nuovo CT della Nazionale: “Una scelta di cuore e carattere”

Ora è ufficiale: Rino Gattuso è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana e dopo il rifiuto di Ranieri e l’addio a Spalletti, la FIGC ha scelto l’ex centrocampista azzurro per guidare gli uomini verso il prossimo mondiale, lo ha annunciato ieri il presidente Gravina, definendo Gattuso “un simbolo del nostro calcio”, ultime notizie che confermano una decisione già nell’aria da giorni.

Già sabato Buffon aveva preannunciato l’arrivo di Rino parlando di “scelta migliore possibile”: ora l’ex tecnico di Napoli e Milan ha un anno per ricostruire e motivare un gruppo reduce da mesi difficili e toccherà a lui riaccendere l’entusiasmo azzurro e portare la squadra a un mondiale che non può essere sbagliato.

Ultime notizie, Ferrari domina a Le Mans: trionfo firmato Kubica

Sulla pista francese di Le Mans, la Ferrari ha conquistato il terzo successo consecutivo nella leggendaria 24 Ore, grazie a Robert Kubica, Ye Yifei e Phil Hanson, un trionfo che conferma lo stato di forma straordinario della scuderia di Maranello, pronta a brillare anche fuori dalla Formula 1; ultime notizie dai box parlano di grande soddisfazione per il risultato, soprattutto alla vigilia del GP del Canada.

Non solo i vincitori ma a completare il podio anche un altro equipaggio Ferrari, con gli italiani Giovinazzi, Pier Guidi e Calado; una prestazione corale che dimostra la qualità del lavoro dietro le quinte, dalla strategia all’affidabilità, e che regala ai tifosi un’altra emozione da ricordare, mentre nel circus della F1 l’attesa sale.