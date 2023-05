Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: weekend di caldo in Italia. Incoronato Re Carlo III

Ultime notizie: manifestazione dei sindacati a Bologna

Oggi a Bologna, alla presenza di 30mila persone in Piazza Maggiore, si è tenuta la manifestazione sindacale unitaria di Cgil, Cisl e Uil. I manifestanti hanno invocato uno sciopero generale contro le scelte del governo, sia per le politiche in campo sociale che per il lavoro. I lavoratori sono scesi in piazza in diversi punti della città, con bandiere e striscioni, per protestare contro le decisioni dell’esecutivo Meloni. A salire sul palco sono stati i segretari delle tre associazioni sindacali che hanno parlato di una situazione attuale “grave” e chiesto da parte del governo un maggior rispetto per le organizzazioni sindacali.

Terremoto oggi Costa Marchigiana Pesarese ML 2.7/ Ingv ultime notizie: scossa a 8 km

Ultime notizie: le previsioni meteo

Sarà un weekend di caldo e sole su quasi tutto il territorio italiano con punte di temperatura che potrebbero sfiorare i 30 gradi in alcune località della Sardegna. Dalla prossima settimana però torneranno le piogge che arriveranno a colpire alcune regioni già da martedì fino a venerdì. In questo weekend certamente le spiagge saranno piene di persone intenzionate a prendere il primo sole.

JOHANNES BRAHMS, CHI È IL COMPOSITORE E PIANISTA/ L'amore per la musica a 7 anni

Ultime notizie: partito il Giro d’Italia

È cominciato il Giro d’Italia, con la prima tappa a cronometro che si è svolta lungo l’adriatico. Remco Evanepoel, uno dei favoriti per la vittoria finale, ha conquistato subito la maglia rosa, distaccando Ganna di 22 secondi. Roglic, si è piazzato in sesta posizione con uno scarto di 43 secondi. Si preannuncia un Giro d’Italia molto combattuto.

Ultime notizie: due incidenti stradali in provincia di Milano

Due incidenti in provincia di Milano nella notte. Nel primo caso si è verificato uno scontro tra più vetture sull’autostrada A8, dove sono rimaste ferite 7 persone. Nel secondo, sulla statale 336 nelle vicinanze di Mesero, è morto un automobilista. L’incidente ha visto coinvolte due vetture, con un morto e un ferito ricoverato in ospedale dopo essere stato soccorso dal personale del 118. Niente da fare per l’altro guidatore.

GIORNATA CONTRO PEDOFILIA/ Don Di Noto: all’inferno per conto di Dio a salvare bimbi

Ultime notizie: incoronato Re Carlo III

Lunga giornata di festa in Inghilterra e in particolare modo a Londra, dove è stato incoronato Re Carlo III insieme alla regina consorte, Camilla. La cerimonia si è svolta a Westminster, dove i reali sono arrivati dopo un passaggio in carrozza da Buckingham Palace. Nell’abbazia presenti familiari e leader dei Paesi stranieri invitati alla cerimonia. Re Carlo III ha giurato davanti a Dio ed è stato incoronato tra l’emozione generale. Tornati a Buckingham Palace, il re e la regina si sono affacciati al balcone ricevendo un bagno di applausi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA