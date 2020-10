ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, Whirpool conferma: si chiude (31 ottobre)

tamponi effettuati, 215.085, con conseguente sotto quota 200, con 199 morti, mentre nei giorni scorsi questa cifra era stata sempre superata. Il problema principale in questo momento è il consistente aumento dei ricoveri ospedalieri, sia quelli in regime normale che in terapia intensiva, con molte regioni che sono al collasso. Analizzando i dati delle regioni, la Lombardia ha sfiorato i 9mila casi, mentre la seconda regione più colpita è la Campania che ha avuto 3.186 nuovi casi. Sopra quota 3mila anche il Veneto, mentre la Toscana ed il Piemonte sono sopra quota 2700, In aumento anche l’indice Rt che nel mese di ottobre è di 1,70. Nell’annunciare i dati odierni il direttore generale del ministero, Rezza, ha detto che questi dati erano attesi e che per avere un impatto significativo delle misure che sono state introdotte sarà necessario attendere ancora da 2 a 3 settimane. L’indice tra contagi e tamponi effettuati è arrivato al 14,4%. In aumento anche il numero delle persone guarite che oggi sono state 4.285 con un aumento di circa 400 rispetto al dato di ieri. Secondo l’Iss ci sono alti rischi per almeno 11 regioni italiane. Record dieffettuati,, con conseguente record di nuovi contagi, arrivati a superare quota 31mila . In calo invece il numero dei decessi che è rimasto, con, mentre nei giorni scorsi questa cifra era stata sempre superata. Il problema principale in questo momento è il consistente aumento dei ricoveri ospedalieri, sia quelli in regime normale che in terapia intensiva, con molte regioni che sono al collasso. Analizzando i dati delle regioni, laha sfiorato i 9mila casi, mentre la seconda regione più colpita è la Campania che ha avuto 3.186 nuovi casi. Sopra quotaanche il, mentre la Toscana ed il Piemonte sono sopra quota 2700, In aumento anche l’indice Rt che nel mese di ottobre è di 1,70. Nell’annunciare i dati odierni il direttore generale del ministero,, ha detto che questi dati eranoe che per avere un impatto significativo delle misure che sono state introdotte sarà necessario attendere ancora da 2 a 3 settimane. L’indice traeffettuati è arrivato al. In aumento anche il numero delle persone guarite che oggi sono statecon un aumento di circa 400 rispetto al dato di ieri. Secondo l’Iss ci sono altiper almenoitaliane.

Ultime notizie, forte scossa di terremoto in Grecia

Samos, portando terrore anche sulla vicina costa turca, ed in particolar modo a Smirne, dove sono crollati una serie di edifici. Una prima valutazione dei danni parla di 14 morti, e 400 feriti, ma molte persone si trovano ancora sotto le macerie in attesa di essere soccorsi, La scossa ha avuto una magnitudo 6,6 gradi Richter ed è stata avvertita anche nella capitale greca, Atene, e a Istanbul. 12 delle 14 vittime sinora accertate sono in Turchia, mentre sull0’isola di Samos sono morti due ragazzi. Intanto continua lo sciame sismico con scosse di assestamento che compromettono anche le operazioni di soccorso. Una forte scossa di terremoto ha colpito nel pomeriggio il mare Egeo , con epicentro al largo dell’isola di, portando terrore anche sulla vicina costa turca, ed in particolar modo a, dove sono crollati una serie di edifici. Una prima valutazione dei danni parla di 14 morti, e, ma molte persone si trovano ancora sotto le macerie in attesa di essere soccorsi, La scossa ha avuto unaed è stata avvertita anche nella capitale greca, Atene, e a Istanbul. 12 delle 14 vittime sinora accertate sono in, mentre sull0’isola di Samos sono. Intanto continua lo sciame sismico con scosse di assestamento che compromettono anche le operazioni di soccorso.

Ultime notizie, Pil italiano cresciuto in estate del 16.1%

Dati confortanti per quanto riguarda il Pil del nostro paese che nel terzo trimestre di quest’anno, dopo la riapertura, ha superato positivamente le previsioni formulate dal governo. Un dato, quello certificato dall’Istat, che consente quindi di guardare alla nuova ondata di contagi con minor pessimismo. Anche in caso di rallentamento nel corso dell’ultimo trimestre del 2020, si dovrebbe raggiungere il -9% stimato. I dati italiani sono in linea con quelli altri paesi europei come Francia, Spagna e Germania, anche loco con un aumento più marcato del previsto.

Ultime notizie, Whirpool conferma la chiusura dello stabilimento di Napoli

L’azienda, nonostante l’intervento del governo, ha confermato che lo stabilimento di Napoli sarà chiuso. Il Premier Conte ha messo a disposizione tutti i possibili strumenti, ma questo non è sufficiente per evitare la chiusura. Sindacati e operai sono riuniti in assemblea all’interno della fabbrica e all’esterno sono stati effettuati dei cortei di protesta che hanno anche causato dei blocchi del traffico.

Ultime notizie, 12 dipendenti di Lottomatica indagati

12 persone tra dipendenti e ex dipendenti della concessionaria, sono indagati per truffa e ricettazione, avendo incassato nel corso degli anni che vanno dal 2015 al 2019, un totale di 27 milioni di euro nel gioco del “Gratta e Vinci“. I dipendenti sono stati sospesi da Lottomatica, che ha anche avuto parte attiva nelle indagini, e sono accusati oltre che di ricettazione anche per truffa aggravata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA