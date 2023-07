Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Zaki graziato, Meloni: “Ringrazio Al Sisi per il gesto”

Dopo la condanna a 3 anni di carcere da parte del tribunale, il presidente al-Sisi ha usato i poteri che gli derivano dalla costituzione ed ha graziato il ricercatore Patrick Zaki. Nello stesso momento è stato graziato anche l’avvocato di Alaa Abdel Fatteh, uno dei prigionieri più noti nel paese nordafricano. La notizia è stata riportata da un quotidiano statale egiziano, al-Ahram. La condanna di Zaki era stata pronunciata in quanto ritenuto colpevole di una denuncia relativa alla discriminazione dei cristiani. Il premier Giorgia Meloni ha ringraziato personalmente Al Sisi per il gesto.

Dopo il successo nella cronometro individuale, Vingeegard, controllando la tappa di ieri, che ha visto una grave debacle del suo avversario diretto, lo sloveno Pogacar, ha di fatto conquistato il Tour de France edizione 2023. Il corridore sloveno infatti è arrivato al traguardo posto in salita a Col de la Laze con circa 7 minuti e mezzo di distacco dal vincitore, l’austriaco Hall, che ha preceduto Yates, piazzatosi al secondo posto. Pogacar è sempre secondo nella classifica generale ma il suo distacco ora supera i 7 minuti. Intanto l’italiano Ciccone ha aumentato il suo vantaggio nella classifica della maglia a pois che premia il miglior scalatore.

Il caldo record di questi giorni sta creando problemi anche nell’ambito del lavoro con la conta delle vittime dovute alle condizioni climatiche che non accenna a fermarsi. Le ultime sono due in provincia di Brescia ed una vicina a Jesi. In quest’ultimo caso si tratta di un lavoratore morto per infarto mentre stava lavorando in un cantiere Amazon, manovrando una gru.

Dopo che il lavoratore si è accasciato sul volante, sono arrivati i soccorsi ma hanno soltanto potuto verificare la morte. In provincia di Brescia un 62enne di origine serba è morto a bordo del camion che stava guidando, mentre un 65enne è stato trovato morto in una baracca di un cantiere edile.

Giallo a Taranto dove il cadavere di una donna 51enne è stato ritrovato in mare dai passanti. La donna era vestita ed era arrivata da poco tempo in Italia dalla Georgia per lavorare come badante. Il cadavere si trovava nel lungomare di Via Acclavio ed aveva con sé il cellulare. Il recupero del corpo, dopo la segnalazione dei passanti al 113 è stato recuperato dai vigili del fuoco. Data la presenza di molte telecamere in zona si cercherà di risalire alle cause della morte.

Gravissimo lutto nel mondo del giornalismo italiano e della televisione: è morto ieri all’età di 70 anni Andrea Purgatori, volto noto di La7 e del suo programma Atlantide. Classe 1953, Purgatori è deceduto a seguito di una malattia fulminante, scoperta solo pochi giorni fa. Per anni al Corriere della Sera, nel corso della sua lunga carriera giornalistica è stato protagonista di grandi inchieste, su tutte quella riguarda la famosa strage di Ustica del 1980, vicenda mai chiarita fino in fondo.

Negli ultimi anni era al timone di Atlantide, programma durante il quale si è occupato di grandi casi di cronaca, politica e attualità, su tutti la scomparsa di Emanuela Orlandi a cui lo stesso ha dedicato anche il documentario Vatican Girl, disponibile su Netflix. Nel 2019 aveva vinto il Premio Flaiano per il miglior programma culturale proprio per il suo talk sul settimo canale.

Nella giornata di ieri l’Italia ha ricordato la strage di via D’Amelio a Palermo nel 1992, dove vennero assassinati il giudice Paolo Borsellino e cinque uomini della scorta. Presente anche il presidente del consiglio Giorgia Meloni. “La lotta alla mafia è parte di noi” L’impegno antimafia “non si esaurirà mai”, perché “la lotta alla mafia è parte di noi ed è un pezzo fondante della nostra identità”, le parole della premier in una lettera al Corriere della Sera. “È la questione morale che orienta la nostra azione quotidiana. È stucchevole il tentativo di alcuni di strumentalizzare la mia impossibilità, data da altri impegni concomitanti, di partecipare anche alla tradizionale fiaccolata di Palermo, alla quale ho sempre orgogliosamente preso parte”.

Così invece il presidente della repubblica Sergio Mattarella: “La Repubblica si inchina alla memoria di Paolo Borsellino, magistrato di straordinario valore e coraggio, e degli uomini della sua scorta che con lui morirono nel servizio alle istituzioni democratiche”.

Un sospetto caso di malasanità al Poliambulatorio di Lampedusa dove una donna incinta all’ottavo mese ha perso il bimbo. Si tratta del quarto caso simile in poco tempo, spiega TgCom24.it, e l’ultimo è avvenuto martedì scorso: una trentenne è stata due volte al poliambulatorio, la prima alle ore 9:00 quando è stata rassicurata dai medici ma un’ora e mezza dopo ha fatto ritorno presso la struttura dove hanno accertato i battiti lenti del piccolo. E’ stata quindi trasferita in elisoccorso alle ore 13:00 ma ormai era probabilmente troppo tardi, e quando giunta al Civico di Palermo hanno accertato il decesso del bimbo.

“Non ci devono essere altri Giacomo, Fortunato e Alessandro che non sono riusciti a nascere – la rabbia del marito, come si legge su TgCom24.it -. Se mia moglie fosse stata trasferita subito dopo il primo accesso al Poliambulatorio, forse mio figlio ci sarebbe ancora. Per i soccorsi dell’elicottero del 118, il protocollo prevede che si debba attendere, nel caso in cui stiano arrivando migranti, se ci sono feriti, malati o partorienti. Non è possibile che non vi siano attrezzature adeguate, e questo vale sia per i lampedusani sia per i tanti migranti che sbarcano sulla nostra isola. Lampedusa è una realtà dove, in proporzione al numero di abitanti, ci sono più concepimenti che altrove. Solo che a Lampedusa non si nasce, lo si fa ad Agrigento o a Palermo”.











