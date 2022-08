Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Zaporizhzhia, rischio catastrofe nucleare (22 agosto)

Ultime notizie, preoccupazione per la centrale nucleare di Zaporizhzhia

Sono quasi sei i mesi di guerra in Ucraina, la tensione resta altissima. Riflettori accesi sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia, è scambio di accuse tra Mosca e Kiev. In una conversazione telefonica con Emmanuel Macron, il presidente russo Vladimir Putin ha denunciato che per i bombardamenti ucraini nei pressi del sito nucleare “si rischia una catastrofe”. I due leader hanno analizzato vari aspetti della situazione in Ucraina e secondo il leader del Cremlino i raid nella zona di Zaporizhzhia rischiano di provocare “una catastrofe su larga scala che potrebbe portare alla contaminazione da radiazioni di vasti territori”.

Ultime notizie, Russia: morta la figlia di Dugin

Nella notte tra sabato e domenica è morta Darya Dugina, figlia di Alexander Dugin, ideologo di Putin. La sua vettura è esplosa mentre si trovava nella periferia di Mosca. Andrei Krasnov, leader del movimento Russky Gorizont e conoscente della famiglia, ha spiegato: “Era completamente in fiamme, ha perso il controllo perché stava guidando ad alta velocità ed è volata sul lato opposto della strada”. Da chiarire se l’obiettivo fosse lei oppure il padre, mentre l’Ucraina nega ogni coinvolgimento nell’attentato. “Non siamo uno Stato terrorista”, la presa di posizione del consigliere della presidenza ucraina, Mykhailo Podolyak.

Ultime notizie, Covid: i numeri di domenica

19.470 i nuovi casi positivi di Covid-19 registrati nella giornata di ieri su oltre 118 mila tamponi processati tra molecolari e antigenici, mentre il dato dei decessi sale di 63 vittime. In leggero rialzo la percentuale di nuovi contagiati sui test effettuati: dal 14,8% di sabato al 16,4% di ieri. Diminuiscono, invece, i ricoverati: -86. In leggero aumento il numero dei pazienti in terapia intensiva: +6.

Ultime notizie, Pordenone: travolto e ucciso un 15enne

Tragedia a Sant’Antonio di Porcia, provincia di Pordenone. Un ragazzo di 15 anni è stato travolto e ucciso da un’auto. Il giovane si trovava al lato della strada in sella alla bicicletta, insieme ad alcuni amici. Come riportato dai colleghi di Adnkronos, ad un certo punto è stato centrato dalla vettura guidata da un’americana di 20 anni, in servizio alla base di Aviano. La donna è stata arrestata.

