Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Zelensky a Von der Leyen: “Auspico negoziati di adesione a Ue entro 2023”

Volodymir Zelensky ha incontrato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, e Aleksandar Vucic, presidente della Serbia, ad Atene nelle scorse ore. Il colloquio secondo quanto emerso dalle ultime notizie è stato definito “produttivo” e ricco di spunti, dal punto di vista economico ma non solo.

“Abbiamo discusso dei progressi dell’Ucraina nel percorso verso l’Ue e del nostro continuo sostegno di fronte all’aggressione della Russia. Continueremo a lavorare insieme per portare il grano ucraino sui mercati mondiali e per fornire assistenza economica”, ha affermato la rappresentante del gruppo come riportato da Ansa. Il presidente ucraino, da parte sua, ha ribadito che si aspetta “una valutazione positiva del progresso del Paese” nel rapporto della Commissione Ue, previsto a ottobre, e “la conseguente decisione da parte degli Stati membri dell’Unione europea di aprire i negoziati di adesione entro la fine del 2023”.

Ultime notizie: le idee del ministro Giorgetti sulla Manovra di Bilancio

Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia del Governo di Giorgia Meloni, nel corso di un intervento al Meeting di Rimini, ha anticipato che la redazione della manovra di bilancio per il prossimo anno sarà complicata. Con i soldi a disposizione, infatti, non sarà possibile mettere in atto tutto quello che serve. Inoltre, ha parlato anche delle pensioni, chiarendo che a fronte di questo effetto di “denatalità” non sarà possibile nessun tipo di riforma.

Il Ministro ha anche richiesto all’Europa di “trattare gli investimenti in modo privilegiato rispetto alle spese correnti”. Le parole di Giancarlo Giorgetti confermano quindi che i prossimi mesi non saranno una passeggiata e che si dovranno assolutamente decidere, all’interno del Governo e della maggioranza che lo sostiene, quali siano le priorità in vista del prossimo anno. Gli stipendi, per l’effetto della mancata conferma integrale della “defiscalizzazione”, dal prossimo gennaio saranno sicuramente più bassi.

Ultime notizie: donna in coma dopo essere stata colpita a sassate

Una donna di 61 anni è stata colpita alla testa mentre stava camminando in un giardino a Genova, con delle sassate scagliate da un uomo di 34 anni che è stato successivamente arrestato. L’agguato è avvenuto nel quartiere Struppa e la vittima è attualmente in coma presso l’ospedale di San Martino. L’aggressore era stato messo in fuga da un passante che era intervenuto, mentre le forze dell’ordine sono state allertate da una vicina che aveva assistito alla scena dal proprio balcone.

L’uomo è stato successivamente identificato e catturato in via Molassana. È un clochard italiano con precedenti per piccoli furti. È emerso che lui e la vittima non si conoscevano. Il movente dell’agguato è ancora da chiarire.

Ultime notizie: le previsioni meteo con l’ultima fiammata di Nerone

Per quel che concerne il meteo in Italia, soffocante anticiclone africano Nerone non accenna a spostarsi dalle regioni e continuerà ancora per alcuni giorni a portare temperature alte ed afa. Saranno giorni da record, specialmente nelle città delle aree interne al Paese e anche in montagna sarà necessario salire sempre più in alto alla ricerca dello zero termico.

L’anticiclone dovrebbe rimanere sull’Italia almeno fino a sabato prossimo con notti tropicali caratterizzate da temperature che vanno dai 22 ai 23°C. L’aria calda non si ferma sulle regioni italiane ma raggiunge anche altri paesi europei come Francia e Germania, portando caldo anche a quelle latitudini.

Ultime notizie: va avanti il caso Vannacci

Continuano le polemiche innescate dal libro scritto dal generale Roberto Vannacci, ritenuto omofobo e sessista. Il tema sta agitando anche l’ambiente della destra italiana. Il ministro Matteo Salvini si è infatti schierato dalla sua parte e ha dichiarato che acquisterà e leggerà il libro. Intanto il Ministro Guido Crosetto si sente isolato. A puntare sulla questione è anche la sinistra. Da parte del Pd si continua infatti a chiedere alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di chiarire quale è la sua posizione rispetto alle affermazioni fatte nella pubblicazione.











