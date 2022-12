Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Zelensky al Congresso Usa: “Non ci arrenderemo mai”

Il Presidente ucraino Zelensky è atterrato a Washington dove ha incontrato il Presidente americano Biden. Zelensky ha affermato che la libertà sarà presto restituita agli ucraini mentre dalla Casa Bianca l’incontro viene visto come un messaggio chiaro a Putin e al mondo cui seguiranno aiuti militari per 1,8 miliardi di dollari.

‘Grazie Usa per il sostegno’, le parole del presidente ucraino, e ancora “Il conflitto non è finito, ma col vostro aiuto controlliamo la situazione”. Biden ha replicato: “Sei l’uomo dell’anno qui”. Gli Stati Uniti daranno i missili Patriot a Kiev, “non è una escalation ma difesa”. Zelensky ha in seguito tenuto un discorso al Congresso Usa spiegando che l’Ucraina “Non si arrenderà mai” e che la sua nazione è “viva e combatte”: applausi e standing ovation. Intanto il Presidente russo Putin, in una dichiarazione pubblica, afferma che gli obiettivi militari saranno raggiunti e invia Medvedev a Pechino a parlare col presidente cinese in cerca di aiuti dalla Cina.

Ultime notizie, Elon Musk annuncia dimissioni da Twitter

Elon Musk ha annunciato l’intenzione di dimettersi dal ruolo di CEO di Twitter. L’ex uomo più ricco al mondo ha rispettato il sondaggio che lo stesso aveva indetto tre giorni fa e attraverso cui aveva chiesto al popolo della rete se avesse dovuto lasciare l’incarico di amministratore delegato del social del cinguettio.

Il pubblico ha votato sì al 57%, di conseguenza Elon Musk ha deciso di fare un passo indietro, ma non senza polemica. “Mi dimetterò da amministratore delegato di Twitter – ha cinguettato il miliardario di origini sudafricane – non appena avrò trovato qualcuno abbastanza folle da assumere l’incarico”. Elon Musk ha poi messo in dubbio i risultati del sondaggio dopo che l’azienda HarrisX ha aperto un controsondaggio il cui esito è stato differente (61% a favore della permanenza di Elon Musk): “Interessante – ha scritto ancora sui social il numero uno di Tesla – suggerisce che forse abbiamo ancora un problema di bot su Twitter…”.

Ultime notizie, è morta Maya Picasso, figlia di Pablo

Lutto nel mondo dell’arte: nella giornata di ieri è morta Maya Picasso, figlia 87enne dell’immenso artista spagnolo Pablo Picasso. Era la figlia maggiore del pittore e le cause di morte non sono state rese note. La donna, fotografa professionista, ha passato gran parte della sua vita a custodire l’eredità del padre e ad organizzare mostre ed eventi.

Del resto Maya Picasso aveva l’arte nel sangue e spesso e volentieri è stata protagonista dei quadri del padre, come ad esempio «Maya à la poupée» (1938), «Maya à la poupée et au cheval» (1938), «Maya au costume de marin» (1938), «Maya au bateau» (1938) o «Maya au tablier» (1938). Sposata con tre figli Maya Picasso lascia senza dubbio un grande vuoto nel mondo dell’arte mondiale.

Ultime notizie, le modifiche alla manovra

Sono giunte nella giornata di ieri le ultime modifiche alla manovra dopo che si è chiusa definitivamente la discussione fra governo e opposizione. Le più sostanziali riguardano la proroga dello smart working fino al 31 marzo ma solo per i lavoratori fragili. Il datore di lavoro, si legge come riferisce TgCom24.it, assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile “anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento”.

Sale a 1.500 euro il bonus psicologo e sarà permanente, mentre scatterà la sperimentazione nelle città del “reddito alimentare”, una misura da destinare a chi è in povertà assoluta, previsto da un emendamento del Partito Democratico: destinati 1.5 milioni di euro nel 2023 che diventeranno 2 nel 2024. Infine, fra le principali novità, prevista la proroga del bonus mobili che non sarà però più da 10.000 euro bensì da 8.000 per gli anni 2023 e 2024. Sarà utilizzabile anche per gli elettrodomestici green.

Ultime notizie, quattordicenne iraniana morta dopo essere stata arrestata

Una ragazza iraniana di 14 anni è morta a causa di emorragie dopo essere stata arrestata in Iran perché non portava il velo in classe in segno di protesta. I manifestanti accusano la Polizia di violenze e stupri verso le donne che vengono arrestate. Anche in Afghanistan aumentano le persecuzioni talebane verso le donne che non potranno più frequentare le università.

Ultime notizie, ludopatia – una sfida per uscire dal tunnel

Una nuova sfida per uscire dal tunnel della ludopatia sarà sperimentata in un centro terapeutico per ludopatici di Amelia, in Umbria. Nel centro verrà creata una sala slot che aiuterà a superare le ricadute di quanti soffrono di ludopatia. Il responsabile della struttura afferma infatti che questo metodo sperimentale permetterà di prevenire le frequenti ricadute di chi ogni giorno lotta con recidive e depressione da gioco d’azzardo

Ultime notizie, cenone di italiano Made in Italy

Si stima una spesa di 2,5 miliardi per il cenone di Natale, 300 milioni in più rispetto allo scorso anno anche per l’incremento degli ospiti dopo un biennio limitato dalle restrizioni della pandemia da COVID. Si punta sempre di più sul cibo made in Italy di qualità. Nella corsa ai tradizionali regali sono gettonatissimi i libri e i cofanetti per gli amanti della musica.

Ultime notizie, Aldo Giovanni e Giacomo al cinema

Col film “Il grande giorno” torna al cinema il trio della comicità di Aldo Giovanni e Giacomo con un film che racconta una festa di matrimonio di tre giorni fra incidenti e risate.











