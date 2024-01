Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Zelensky al Davos: “Putin ha rubato 13 anni di pace”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta tentando di accelerare le trattative per la pace e punta ad un vertice da tenere in Svizzera proprio nei giorni del secondo anniversario dell’attacco russo al suo Paese. Un annuncio che i partner hanno accolto con una buona dose di scetticismo dato che non è stata annunciata la presenza di rappresentanti della Cina e del Sud globale. L’annuncio è stato dato a Davos al momento dell’arrivo di Zelensky nella città svizzera e la presidente elvetica ha dichiarato che il suo Paese sarebbe pronti ad ospitare questo vertice di pace.

Nel corso dell’incontro Zelensky ha spiegato che: “Putin ha rubato 13 anni di pace”, mentre la numero uno della Commissione Europea, Von der Leyen ha aggiunto: “Mosca ha fallito ma a Kiev servono aiuti”.

La Roma ha esonerato José Mourinho. Questo quanto comunicato in via ufficiale nella giornata di ieri tramite il sito web del club: “L’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato. Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso – le parole di Dan e Ryan Friedkin – Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato”.

“Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro. Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve”. Mourinho paga l’ottavo posto in classifica e le ultime tre uscite senza vittorie. Al suo posto la compagine romanista ha annunciato l’ex capitano Daniele De Rossi.

Per la morte di Giovanna Pedretti, la 59enne ristoratrice trovata senza vita nel fiume Lambro in provincia di Pavia, la procura locale ha aperto una indagine per istigazione al suicidio, anche se comunque non vi sono indagati.

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, ormai vi sarebbe la certezza che la donna si è tolta la vita: uscita di notte dalla propria abitazione si è recata vicina al fiume e dopo essersi tagliata il corpo con una lametta si è gettata in acqua dove probabilmente è deceduta per assideramento o annegamento. Intanto sulla saracinesca abbassata della pizzeria Le Vignole è apparso un cartello di lutto con scritto: “Niente fiori e oggetti davanti alle vetrine”, evitando che lo spazio antistante si trasformi in un memoriale.

Ultime notizie, Trump trionfa alle Primarie in Iowa

Così come largamente prevedibile Donald Trump ha vinto le primarie dei Repubblicani in Iowa, ottenendo un risultato superiore al 50 per cento, e con un distacco di oltre 30 punti dal secondo, doppiando quindi il record di Bob Dole del 1988. Uno score ancora più incredibile se si pensa che nel 2016 arrivò secondo in Iowa e nonostante tutte le vicende giudiziarie che sono accadute in questi anni.

“Sono onorato e rinvigorito da questa vittoria”, ha detto a caldo il tycoon subito dopo la clamorosa vittoria, per poi rivolgere il proprio pensiero a Joe Biden, definito “il peggior presidente della storia Usa”. Trump ha menzionato anche un altro cavallo di battaglia, il muro lungo il confine con il Messico: “sigillare il confine col Messico contro l’invasione di criminali e terroristi”, attuando “un sistema di deportazioni che non si vede in questo Paese dai tempi di Eisenhower”. Il presidente Usa, commentando il risultato di Trump, ha spiegato: “è il favorito per la nomination repubblicana” se dovesse vincere ci saranno “vili attacchi, bugie infinite e spese massicce”.

Ultime notizie, le previsioni meteo

Questa settimana dal punto di vista della situazione meteo sarà abbastanza movimentata con il ritorno sia della pioggia, che sarò molto forte, ed anche della neve che sarà presente, nelle regioni del nord, a bassa quota.

La perturbazione più intensa colpirà il centro nord a partire da domani, mentre nel fine settimana, a partire dal venerdì, fino alla giornata di domenica, sarà presente un importante calo termico, con le temperature che caleranno anche di 10 gradi. Nel corso dei prossimi due giorni il Sud Italia vedrà invece delle temperature al disopra della media stagionale, che in Sicilia potranno anche raggiungere i 25°C.

Ultime notizie, tempesta polare sugli USA

Una grande tempesta polare si è abbattuta sugli USA provocando grandi disagi con migliaia di persone che sono rimaste bloccate negli aeroporti, ed almeno sette persone decedute a causa dell’ondata di freddo che è arrivata dal Canada ed ha portato neve ovunque. Anche i notiziari radio e televisivi avvertono i cittadini che sono sufficienti 10 minuti di esposizione al freddo glaciale per rischiare il congelamento.

In alcune parti del Kansas e dello Iowa si sono raggiunti i – 35°C nelle zone montagnose, mentre in Montana il termometro ha raggiunto i – 46°C. I cittadini statunitensi che sono alle prese con questa situazione sono oltre 230 milioni, mentre hanno superato due decine di migliaia quelli bloccati in aeroporto a causa delle cancellazioni dei voli.











