Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Zelensky alla Casa Bianca: “Usa sono veri alleati”

Si è tenuto nelle scorse ore l’annuncio incontro fra il presidente ucraino, Zelensky, e quello degli Stati Uniti, Joe Biden, alla Casa Bianca. Nel giorno numero 576 del conflitto, i due presidente hanno tenuto un vis a vis al termine del quale il commander in chief ha spiegato: “L’Ucraina è un ‘partner’ molto importante per gli Stati Uniti. Insieme ai nostri alleati del G7, stiamo formalizzando il nostro impegno a sostegno della sicurezza ucraina nel lungo termine: vogliamo una pace giusta e duratura, che rispetti la sovranità e l’integrità territoriale del Paese”.

Incidente Marone, volo di 60 metri: camionista morto/ Sfonda il guard rail poi il salto nel vuoto

Prima dell’incontro Zelensky aveva lanciato un appello: “Senza aiuti perdiamo la guerra”, anche se lo speaker della Camera USA ha escluso nuovi fondi. In realtà Biden è apparso meno pessimista, spiegando di contare “sul buon senso del Congresso: non vi è alternativa”, in merito ad eventuali nuovi aiuti.

Contro-manovra PD: stangata su proprietari di case/ "Bloccare indicizzazione degli affitti per tutto il 2024"

Ultime notizie Milano, evade detenuto, agente di polizia in coma

Dramma nella giornata di ieri a Milano dove un detenuto di 38 anni è evaso lanciandosi dalla finestra al secondo piano dell’ospedale San Paolo. Un agente di polizia ha cercato di inseguirlo e fermarlo ma nel tentativo è caduto di sotto, ferendosi, ed è attualmente in coma.

A riferire l’accaduto, come si legge su TgCom24.it, è stato Aldo Di Giacomo, segretario del sindacato Spp, raccontando di come l’agente della polizia penitenziaria abbia sbattuto la testa perdendo poi conoscenza ed ora è ricoverato presso lo stesso San Paolo in prognosi riservata, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Il poliziotto inseguiva tale Mordjane Nazim, palestinese, che era rimasto ferito dopo una lite con alcuni compagni in carcere, e che ha appunto tentato la fuga approfittando di un momento di distrazione.

Capretta presa a calci ad Anagni: 17enne indagato viene scortato a scuola/ Minacce e insulti

Ultime notizie, 17enne senza patente morto dopo schianto in auto

Dramma ieri a Matera, precisamente a Pisticci, dove ha perso la vita un 17enne. In base alla ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine il giovane si trovava alla guida di un’auto, senza patente, quando ha perso il controllo schiantandosi contro un albero.

Assieme al minorenne poi deceduto anche un 18enne che è rimasto fortunatamente solo ferito. L’auto, secondo quanto hanno potuto accertare gli uomini delle forze dell’ordine, apparteneva ad un membro della famiglia del 17enne, e si sospetta che il ragazzo l’abbia presa senza che nessuno se ne accorgesse. Inutile l’arrivo degli uomini del soccorso: quando il personale del 118 ha preso in cura il minorenne questi era purtroppo già morto a causa dei pesanti traumi subiti. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Ultime notizie Neuralink: avviato reclutamento volontari

E’ scattato in questi giorni il reclutamento di volontari da parte di Neuralink, la start up di Elon Musk che ha l’obiettivo di impiantare un chip nel cervello per permettere di riacquisire capacità motorie perse e non solo. Il 19 settembre l’azienda ha comunicato l’avvio della ricerca e può partecipare chiunque sia maggiorenne, risiede negli Stati Uniti ed è affetto da quadriplegia, paraplegia, perdita della vista, perdita dell’udito, incapacità di parlare e/o grave amputazione agli arti (sopra o sotto il gomito e/o sopra o sotto il ginocchio).

Obiettivo, iniziare la sperimentazione, previa approvazione degli organi competenti, dell’impianto di un chip direttamente nel cervello, precisamente nella zona che controlla l’intenzione di muoversi. Il chip verrà introdotto tramite un robot chirurgico che posizionerà i fili ultra sottili e flessibili dello stesso impianto, e che risulteranno ovviamente invisibili dall’esterno.

Ultime notizie, Mattarella sui migranti, nessun Paese può farcela da solo

Il tema dell’immigrazione è al centro anche dell’incontro tra Mattarella e il capo dello stato tedesco in visita in Sicilia in un centro di accoglienza. Servono visione del futuro e soluzioni coraggiose, da affrontare insieme perché nessun Paese, anche il più grande, può gestirlo e risolverlo da solo. Sul tema è piena sintonia, come sottolinea il premier tedesco, è di fondamentale importanza ridurre i flussi, aumentando la cooperazione con i Paesi di partenza nel quadro di norme condivise dai Paesi membri. E’ necessario un cambio di passo rispetto a regolamenti ormai datati e inadeguati e che penalizzano i Paesi d’ingresso che sono costretti a farsi carico di una mole enorme di richieste d’asilo.

Ultime notizie, fatturato in rialzo ma i salari restano troppo bassi

Secondo Mediobanca le imprese sono riuscite a reggere l’impatto dell’inflazione, meno le famiglie i cui redditi e relativi stipendi sono fermi a una soglia troppo bassa. Nuove misure potrebbero perciò arrivare nel nuovo consiglio dei ministri per aiutare le famiglie più in difficoltà, in particolare per carburante e bollette. Il potere d’acquisto è sceso di un pesantissimo 22%. Il buono benzina da 80 euro una tantum andrà attraverso la social card a vantaggio dei redditi inferiori a 15.000 euro, mentre il sostegno per le bollette equivale alla proroga degli aiuti già in vigore che sarebbero scaduti a fine settembre.

Ultime notizie, prezzi boom per l’olio d’oliva

Rincari per tutto il genere alimentare, ma è vero e proprio boom per l’olio d’oliva che ha avuto una clamorosa impennata del 37%. Tutto è dovuto al calo della produzione che ha provocato una salita inarrestabile che non fa bene alle tasche dei consumatori italiani. E secondo Coldiretti il prezzo non scenderà nei prossimi due anni, ma è destinato a crescere ancora. In Italia il calo della produzione è stato del 20%, ma in Spagna, il maggior produttore di olio, il crollo è stato del 57%, una tempesta che ha mandato i prezzi alle stelle.











© RIPRODUZIONE RISERVATA