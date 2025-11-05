Le ultime notizie le apriamo con quello che ci giunge da New York dove il nuovo sindaco è Zohram Mamdani, primo musulmano della Grande Mela

Le ultime notizie le apriamo con le nuove che giungono da New York dove Zohran Mamdani è stato eletto sindaco della Grande Mela. Si tratta del primo cittadino musulmano della storia della metropoli americana, di sponda Democratica. Una sconfitta per Donald Trump, che però spiega che il fatto che il suo nome non fosse sulla scheda e lo shutdown, avrebbero favorito la vittoria dei Dem.

GIORGIO FORATTINI/ Da Spadolini a Goria, quegli “editoriali” in pochi tratti. E senza cattiveria

Ultime notizie, 5 italiani morti in Nepal

È di cinque italiani morti il gravissimo bilancio di quanto accaduto in Nepal. Una tempesta di neve violentissima e una valanga hanno colpito una spedizione sulle vette himalayane, e nel gruppo vi erano anche dei nostri connazionali che purtroppo non ce l’hanno fatta. Le indiscrezioni sono iniziate a circolare già nella giornata di lunedì, quando si parlava di dispersi, e ieri sono arrivate purtroppo le conferme, con i cinque decessi, fra cui Alessandro Caputo e Stefano Farronato, che stavano tentando di scalare il Panbari.

SPILLO/ Se Landini tace su un immigrato morto sul lavoro a Roma

Mentre si trovavano al Campo 1, a 5.000 metri sopra il livello del mare, si è abbattuta una forte nevicata, dopo di che è avvenuta una valanga che ha travolto dodici persone, uccidendone sette, presso la base del piccolo Yalung Ri, a 5.630 metri di altezza. A confermare le vittime è stato lo sherpa Phurba Tenjing, parlando con l’Afp: “Ho visto tutti e sette i corpi”. Di questo gruppo facevano parte altri tre italiani oltre ai due di cui sopra, per un bilancio pesantissimo di cinque morti fra i nostri connazionali. Le altre quattro vittime sono un francese, un tedesco e due nepalesi.

Ultime notizie, 43enne aggredita a Milano “per colpire il potere economico”

La 43enne aggredita due giorni fa a Milano, in piazza Gae Aulenti, è stata colpita senza una reale motivazione. Lo ha spiegato il 59enne Vincenzo Lanni, colui che ha appunto aggredito la donna con una tremenda coltellata da dietro, aggiungendo di averla accoltellata solo perché “un simbolo del potere economico”. Lanni non aveva comunque alcuna relazione con la 43enne Anna Laura Valsecchi, che fortunatamente è fuori pericolo dopo aver vissuto momenti di terrore.

Vaillant Group forma studenti durante l'Heat Pump Day 2025/ “Cruciali innovazione e ascolto delle persone”

L’aggressore, ricordiamo, era stato fermato undici ore dopo l’accoltellamento in un hotel e interrogato dalla PM Maria Cristina Ria, che ha appunto ricostruito il suo folle gesto. Ha fatto sapere di aver scelto a caso la donna, in quanto voleva colpire il contesto che rappresentava, manifestando una rabbia verso il sistema economico. L’uomo era stato licenziato una decina di anni fa da un’azienda di programmazione informatica, e quell’evento potrebbe averlo segnato: “Da allora mi sento escluso dal lavoro e dalla società”.



Ultime notizie, il processo ai danni di Chiara Ferragni

È proseguita ieri mattina l’udienza pre-dibattimentale del procedimento in cui è imputata Chiara Ferragni, influencer meneghina ed ex moglie di Fedez. Si discute del famoso caso del Pandoro, nonché delle uova di Pasqua, e la Ferragni ha chiesto di essere giudicata con il rito abbreviato. L’udienza si è tenuta a porte chiuse e la sentenza sarà emessa solo nel mese di gennaio.

Nella prima udienza l’influencer non si era presentata, mentre in questa seconda seduta la Ferragni ha fatto la sua presenza. Ricordiamo che fra gli indagati vi era anche Alessandra Balocco, l’AD dell’omonima azienda, morta lo scorso agosto.

Ultime notizie, chiesti i domiciliari per Totò Cuffaro

La Procura di Palermo ha chiesto i domiciliari per diciotto persone e, fra queste, anche l’ex presidente della Regione Siciliana Salvatore Cuffaro. Le accuse sono, a vario titolo, di associazione a delinquere, corruzione e turbativa d’asta, e solo dopo che gli indagati si presenteranno davanti al GIP, quest’ultimo deciderà se confermare o meno i domiciliari. A Cuffaro è stato notificato anche un decreto di perquisizione e, nell’inchiesta, sono coinvolti anche diversi funzionari pubblici, nonché l’ex uomo di fiducia del governatore, Vito Raso.

Tutte le persone indagate si dicono totalmente estranee ai fatti e rimandano ogni accusa al mittente. Vedremo nei prossimi giorni cosa succederà e se dovessero emergere eventuali altri dettagli su questa vicenda piuttosto delicata. Ricordiamo che Cuffaro era stato già condannato a sette anni per favoreggiamento alla mafia, lasciando poi il carcere dopo quattro anni e undici mesi grazie all’indulto.