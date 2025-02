Ultime notizie, paura a Milano per una sparatoria

Paura a Milano per una sparatoria in una panetteria di piazzale Gamabra. Nel pomeriggio di sabato c’è stato un agguato: due uomini sarebbero entrati per ordinare da mangiare, poi all’arrivo di una terza persona sarebbero partiti gli spari. Il bilancio al momento è di un morto e un ferito in gravi condizioni. Quest’ultimo, operato, non sarebbe in pericolo di vita.

Non si sa, però, chi abbia sparato e il movente dell’agguato, perché l’assassino è scappato prima dell’arrivo dei soccorsi, riuscendo a far perdere le sue tracce. I colpi sparati sono stati sei, di cui quattro sono andati a segno. Una ragazza, che pare era in compagnia dei due uomini, avrebbe assistito alla scena, ma si sarebbe allontanata subito dopo la sparatoria.

Olly ha vinto il Festival di Sanremo 2025 in una finale burrascosa per le polemiche legate all’esclusione di Giorgia (ma anche di Achille Lauro) dalla cinquina finale. Infatti, i cinque arrivati al rush finale sono stati, oltre a Olly, Lucio Corsi, Brunori Sas, Simone Cristicchi e Fedez. Il vincitore è stato premiato dal televoto, mentre la sala stampa ha puntato sui tre cantautori, disperdendo così i voti.

Per quanto riguarda la serata precedente, quella delle cover ha riscosso grande successo come dimostrano i numeri registrati con 13.575.000 spettatori e con un ancor più promettente 70,8% di share. La serata dei duetti è stata vinta dalla coppia formata da Giorgia e Annalisa con la canzone Skyfall, di Adele, davanti a Lucio Corsi e Topo Gigio che hanno omaggiato Domenico Modugno con la loro versione di Nel blu dipinto di blu. Podio completato da Fedez con Marco Masini con la canzone Bella stronza del cantautore fiorentino.

Ultime notizie sulla guerra in Israele

Nella mattinata di ieri Hamas ha liberato altri 3 ostaggi israeliani ottenendo in cambio la liberazione, da parte di Israele, di 369 prigionieri palestinesi. I tre ostaggi nelle prime ore della mattina, dopo aver fatto la “consueta” passerella sul palco a Khan Younis, sono stati consegnati alla Croce Rossa e sono usciti immediatamente da Gaza. Alexander Trufanov, Yair Horn e Sagui Dekel-Chen, erano stati catturati nella notte del 7 ottobre.

Il giorno precedente allo scambio dei prigionieri in Libano si era verificato un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite con incendio di un veicolo ed il ferimento di un rappresentante dell’Unifil. Netanyhau ha dichiarato che Hamas, dopo le minacce dei giorni precedenti, ha fatto un “passo indietro” dopo le parole di Trump.

Ultime notizie, Paolini e Errani hanno vinto il doppio a Doha

Grande spettacolo nella finale del doppio femminile al Wta 1000 di Doha, con le azzurre Errani e Paolini che hanno battuto la coppia avversaria formata dalla cinese Jiang e dalla taipanese Wu in soli due set e conquistano il Wta 1000 di Doha. 7-5 7-6 il punteggio con il quale le due italiane hanno conquistato il sesto trofeo da quando giocano insieme il doppio. Per loro si trattava della nona finale e le azzurre hanno anche sprecato diversi match point prima di conquistare la vittoria.

Ultime notizie, evitato il processo davanti al TAS con l’accordo tra Sinner e la Wada

Prima che inizi il processo davanti al TAS di Losanna, le parti in causa hanno trovato un accordo con Jannik Sinner che avrà tre mesi di sospensione per il “caso Clostebol” e potrà tornare a giocare nel Master 1000 di Roma. Il tennista azzurro ha transato una pena ridotta, tre mesi, evitando di andare a processo con la Wasa che aveva richiesto per lui uno stop da 1 a 2 anni. La sospensione parte dallo scorso 9 febbraio e termina il prossimo 4 maggio, con Sinner che potrà tornare ad allenarsi dal 23 aprile.

La chiusura del caso arriva quindi a meno di 1 anno di distanza dalla sua apertura con le due positività per quantitativi infinitesimali riscontrare durante il torneo di Indian Wells dello scorso anno. Per il tennista italiano, come da lui stesso dichiarato, si tratta della chiusura di una situazione sempre più difficile da tenere sotto controllo.