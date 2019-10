Ultime notizie/ Ultim’ora, Turchia con l’Isis contro i curdi (13 ottobre 2019)

Sono già decine le vittime civili degli attacchi turchi in territorio siriano ed è tutt’ora incalcolabile il numero di persone che fugge dal conflitto scatenato da Erdogan contro le milizie curde. La novità delle ultime ore è rappresentata dal fatto che il presidente turco per la sua avanzata si avvale anche di gruppi jihadisti da sempre contrastati dalle popolazioni curde, tra cui vari fuoriusciti qaedisti. Intanto gli Stati Uniti minacciano pesanti sanzioni e la Germania blocca la vendita di armi alla Turchia.

È dal 1958 che il Giappone non subiva la furia di un tifone dalla potenza devastante paragonabile ad Hagibis. Il tifone sta abbattendo sulla costa sud in modo rapido ed impetuoso, gli aeroporti sono stati chiusi e le strade sono deserte. Chi ha potuto si è allontanato dalla regione mentre la gran parte della popolazione è bloccata in casa. Dopo aver devastato i villaggi a sud della baia di Tokio, il tifone si sta dirigendo verso la capitale con un bilancio di due morti, tre dispersi e decine di feriti. L’ordine di evacuazione ha riguardato oltre un milione di persone mentre la tempesta punta verso nord.

Prima giornata di “Italia a 5 Stelle” a Napoli, la kermesse che ha celebrato i dieci anni del Movimento 5 Stelle non senza qualche malumore. È proprio il leader, Luigi Di Maio, a tentare di stemperare gli animi annunciando il cambiamento che vedrà il partito diretto da un organismo collegiale che sarebbe composto da 70-80 persone. Inoltre il Ministro degli Esteri ha precisato la posizione circa le alleanze territoriali con il PD di Zingaretti, puntualizzando che il tema non è in agenda per il momento. Nel frattempo altri schieramenti muovono i propri passi come il gruppo appena fondato da Matteo Renzi, Italia Viva, presentato oggi a Roma.

Ultime notizie, Governo al lavoro sulla manovra

Il tema economico è al centro del dibattito delle forze parlamentari. Il Governo sta lavorando sulla manovra economica che vede ancora importanti ammanchi. Si ridimensiona il potenziale di introiti che potrebbero derivare dalla lotta all’evasione fiscale ma il Ministero del Lavoro precisa che Quota 100 non subirà alcuna riforma. Un vertice del Governo giallo-rosso è atteso prima di lunedì, giorno in cui avrà luogo il Consiglio dei Ministri. Questo mentre è Eurostat ad accendere la spia della povertà indicando la Campania come regione maggiormente a rischio.



