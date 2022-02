Ultime notizie/ Ultim’ora Ucraina: oggi i negoziati con la Russia in Bielorussia

Quarta giornata di guerra in Ucraina quella vissuta ieri e ancora una volta si sono registrate vittime a causa di esplosioni e attacchi feroci. Secondo quanto fatto sapere dall’Onu, sarebbero già morti 64 civili, oltre a centinaia di militari deceduti da ambo gli schieramenti, anche fra le fila russe. Nel frattempo le nazioni europee e quelle della Nato, stanno continuando a condannare le azioni militari di Putin, e sono diverse quelle che hanno chiuso il proprio spazio aereo, a cominciare dall’Italia, e per ultimo la Germania, l’Austria e non solo. Intanto è uscito nuovamente allo scoperto il presidente Biden che ha spiegato che l’unica alternativa alle sanzioni per fermare la Russia è la “terza guerra mondiale”. Scholz, Cancelliere tedesco, ha aggiunto: “La guerra è una catastrofe per l’Ucraina, ma si dimostrerà una catastrofe anche per la Russia. Putin non cambierà il suo corso da un giorno all’altro”, per poi spiegare che le sanzioni agiranno, “e ne stiamo preparando altre”. Intanto oggi si terranno i negoziati fra Ucraina e Russia in Bielorussia, ma i bombardamenti proseguono.

Bollettino vaccini covid oggi 28 febbraio/ 91.2% di italiani con almeno una dose

Ultime notizie, Sergio Mattarella a Firenze

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto visita ieri mattina a Firenze per la conclusione del Meeting del Mediterraneo e assistere alla Messa presso la basilica di Santa Croce, presieduta dal cardinale Bassetti, numero uno della Cei, la Conferenza Episcopale Italiana. Ad accogliere il capo dello stato, fra gli altri, anche il sindaco del capoluogo toscano, Dario Nardella, che ha spiegato: “Rivolgo un grande benvenuto a Firenze al presidente Mattarella, è la prima visita ufficiale del presidente della Repubblica dopo la sua rielezione e per noi ha un grande significato”. Così invece il cardinale Bassetti. che ha dato il benvenuto al presidente :”Appena eletto gli telefonai per fargli gli auguri e invitarlo a Firenze, e lui mi rispose: ‘Accolgo subito il suo invito, ho ancora l’agenda intonsa, sarà il primo impegno che metto'”. Grandi applausi hanno accolto l’arrivo di Mattarella, ricordiamo, rieletto soltanto poche settimane fa.

Arturo Brachetti: "Da bambino subii bullismo"/ "Mi misero in un bidone vuoto"

Le parole di Papa Francesco durante l’Angelus

Papa Francesco ha tenuto ieri il consueto Angelus in piazza San Pietro, ribadendo il suo appello alla pace. “Ho il cuore straziato” ha detto il Pontefice in una San Pietro gremita dove sventolavano assieme le bandiere dell’Ucraina. “Penso agli anziani – ha proseguito Bergoglio – a quanti in queste ore cercano rifugio, alle mamme in fuga con i loro bambini: sono fratelli e sorelle per i quali è urgente aprire corridoi umanitari e che vanno accolti”. E ancora: “Tacciano le armi, Dio sta con gli operatori di pace, non con chi usa la violenza. In questi giorni siamo stati sconvolti da qualcosa di tragico. La guerra! Più volte abbiamo pregato che non venisse invocata questa strage. E non smettiamo di parlare, anzi, supplichiamo Dio più intensamente”. La speranza è che l’appello del Papa possa essere accolto il prima possibile.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 28 febbraio/ Positività 8.6%, -445 ricoveri

Ultime notizie, covid: cala mortalità in Italia

Mortalità in calo al nord quanto al centro sud della nostra penisola, a causa del covid. Lo testimonia il rapporto settimanale del Sismg del ministero della Salute. Confrontando l’impatto della quarta ondata con quelle precedenti, è emerso come nell’ultima ondata l’eccesso di mortalità sia del 13 per centro, contro il 30 per cento nelle prime due. Inoltre, stando all’andamento della mortalità giornaliera e settimanale delle 48 città incluse nel Sistema nazionale di sorveglianza della mortalità giornaliera, si notano valori in calo rispetto ad una settimana fa. Nel dettaglio, mortalità in calo a Torino in tutte le fasce tranne quella di 75-84 anni; stessa situazione a Genova e Roma, mentre a Napoli 0-64 anni e infine a Palermo 65-74 anni. Lo riporta l’edizione online di TgCom24.it.



© RIPRODUZIONE RISERVATA