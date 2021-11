Ultime notizie/ Utim’ora oggi Messico, sparatoria in spiaggia fra narcos: 2 morti

E’ di due morti il risultato di una sparatoria che si è svolta tra alcuni narcos su una spiaggia messicana nelle vicinanze di Cancun. Le due vittime fanno parte della malavita, mentre i bagnanti che si trovavano in spiaggia al momento della sparatoria, nella quasi totalità stranieri, hanno avuto dei momenti di panico, anche se non si lamentano feriti. I turisti si sono riversati immediatamente nei loro alberghi. Due settimane prima, a Tulum, sempre in Messico, durante una sparatoria erano rimaste uccise una turista tedesca ed una blogger della California.

Terremoto oggi Forlì M 2.0/ Ingv ultime notizie, trema anche la città di Foggia

Ultime notizie, critiche della Commissione UE alla legge sulla concorrenza del nostro Paese

Dopo l’approvazione della legge sulla concorrenza, avvenuta giovedì, da parte della Commissione UE sono state rivolte critiche all’Italia per quanto riguarda le concessioni balneari. La legge infatti al momento ne richiede soltanto un monitoraggio, mentre a livello europeo, con la direttiva Bolkestein, in vigore dal 2006, si richiedono gare aperte in modo da assegnare le licenze ai partecipanti che offrono le migliori condizioni. Per questo la UE chiede al nostro Paese che si adegui alle norme europee in vigore.

Bollettino vaccini covid oggi 6 novembre/ 45 mln di immunizzati, 83.4% del totale

Ultime notizie, L’assegno unico andrà a regime da marzo 2022

Avrà un importo da 50 a 180 euro per figlio l’assegno unico che andrà a regime dal prossimo mese di marzo, e che sostituirà le erogazioni previste attualmente. A partire dal terzo figlio, ogni percettore potrà arrivare sino a 260 euro. Queste sono le anticipazioni del decreto attuativo che sarà all’ordine del giorno del governo nella prossima settimana. La misura dell’assegno unico era in programma per il 1° luglio scorso, ma il governo ha poi disposto un provvedimento “ponte” prima di arrivare alla situazione “a regime”, con le domande che dovranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 6 novembre/ Positività 0.7%, -1 in T.I.

Ultime notizie, l’aumento dei contagi di Covid 19

L’aumento dei contagi del coronavirus ha riportato l’Rt sopra a 1, attestandosi a 1,15. Questo aumento dell’indicatore arriva dopo oltre due mesi, mentre l’incidenza a livello settimanale aumenta da 46 a 53 casi per 100mila abitanti. Nessuna delle regioni italiane però corre il rischio di passare al colore giallo. I dati sono stati resi noti dalla Cabina di regia dell’Iss. I dati che destano maggiore preoccupazione sono quelli relativi alla Provincia di Bolzano ed alla Calabria. Per quanto riguarda i numeri relativi alle terapie intensive sono invece le Marche ed il Friuli Venezia Giulia ad avere i dati più alti. Con i vecchi parametri sarebbero invece in giallo 12 regioni ed in arancione Umbria e Puglia.

Ultime notizie, cortei di protesta a Glasgow in occasione del Cop 26

Molti ragazzi sono scesi in piazza a Glasgow in occasione della quinta giornata dei lavori del Cop 26, dedicata ai giovani. Anche Greta Thunberg ha parlato del problema, durante lo sciopero di Fridays for Future, a cui ha partecipato insieme a Vanessa Nakate. Una delegazione di mamme, che rappresentava oltre 500 gruppi di genitori di 44 Paesi diversi, ha consegnato a Alok Sharma, presidente della Cop26, una lettera nella quale si chiede lo stop al finanziamento dei combustibili fossili. Questa azione, è stato sottolineato nella lettera, è per il futuro dei figli e la loro salute.



