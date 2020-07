Ultimo 5 Caccia ai Narcos/ Anticipazioni 3 luglio: Raoul Bova infiltrato speciale

Raoul Bova torna su Canale 5. Vanno in onda a partire da questa sera, venerdì 3 luglio 2020, le repliche della quinta stagione della serie dedicata al Capitano Ultimo, “Ultimo 5 – Caccia ai Narcos“. In questo capitolo della fiction tra le più amate dal pubblico italiano, Ultimo dovrà vedersela con due gruppi criminali potenti e terribili: la ‘ndrangheta e cartelli messicani. Le due fazioni sono unite nel business del traffico di cocaina dal Sudamerica. A dover far fronte a questi gruppi, in una missione pericolosissima, è proprio il Capitano interpretato da Raoul Bova, che contatterà in questo primo episodio Laura Zunida Aguilar, la donna di El Cobra e il cui figlio fa parte di un gruppo di hacker messicani chiamati Anonymous. Si tratta di un gruppo che denuncia online i grandi cartelli del narcotraffico e la corruzione della polizia.

Ultimo 5 con Raoul Bova: il Capitano infiltrato in Messico

Ultimo mette in piedi una squadra di pochi elementi per una missione che deve rimanere segreta, anche perchè il Capitano vuole sostituirsi agli intermediari della ‘ndrangheta in affari con El Cobra, diventando dunque un infiltrato e arrivando sino in Messico. Ricordiamo che Raoul Bova veste ancora una volta i panni del protagonista Ultimo. Insieme a lui troviamo nel cast di questa quinta stagione troviamo anche Nerea Barros (Laura), Ruben ZUltimo 5 Caccia ai Narcosamora (El Cobra), Luca Fiamenghi (Nick), Alberto Basaluzzo (Lucio), Pier Giorgio Bellocchio (Lampada), Josè Dammert (Santiago), Mayra Hermosillo (Monica), Pedro Hernandez (Cruz Zetaro) e Giusi Loschiavo (Giulia). L’appuntamento è per questa sera, su Canale 5, in prima serata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA