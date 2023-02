Ultimo a Domenica In evita di rispondere ai giornalisti?/ Canta “Alba” e se ne va…

Era uno dei protagonisti più attesi del Festival di Sanremo 2023 Ultimo, che con la sua “Alba” era stato inserito sin dall’inizio nel novero dei favoriti per la vittoria finale. E, infatti, il suo brano era tra le cinque canzoni finaliste della kermesse canora, ma, al termine del televoto finale, non è riuscito ad andare oltre il quarto posto. Come si vede in un video divulgato sui social media, una parte della sala stampa ha esultato per il mancato podio da parte del cantante e sono stati numerosi i commenti di disappunto da parte degli utenti, i quali hanno sottolineato il comportamento affatto impeccabile da parte di alcuni dei giornalisti presenti.

ULTIMO CANTA A “DOMENICA IN”, POI NON RISPONDE ALLE DOMANDE DEI GIORNALISTI PRESENTI IN STUDIO

Una scena che sicuramente lo stesso Ultimo avrà avuto modo di vedere sul proprio smartphone. Oggi, ospite a “Domenica In”, l’artista si è seduto al pianoforte e ha interpretato la sua “Alba”, per poi congedarsi da Mara Venier e abbandonare il teatro Ariston, senza incontrare i giornalisti per il tradizionale “question time” (a onor del vero, non è stato l’unico a non essere intervistato: anche Gianluca Grignani si è esibito e se n’è andato, ndr). Qualcuno, però, ha pensato che il gesto di ignorare i rappresentanti della carta stampata e del web potesse essere una decisione di Ultimo, figlia di quell’esultanza non certo nobile della sala stampa.

Giornalisti in sala stampa esultano per il quarto posto di Ultimo. #Sanremo2023 pic.twitter.com/3hhBORVyeE — Trash Italiano (@trash_italiano) February 12, 2023

