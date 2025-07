Ultimo ancora contro i giornalisti, la nuova polemica a San Siro: "Quei posti sono sempre vuoti". E indica la tribuna stampa

Il concerto di Ultimo a San Siro si è rivelato un grande appuntamento per il cantante romano. Un ennesimo sold out che testimonia quanto sia grande l’affetto della gente nei suoi confronti, dopo quasi dieci anni di carriera. Ma allo stadio Meazza non è mancata occasione per un’ennesima stoccata rifilata dal cantante ai giornalisti, con i quali il rapporto è ormai ampiamente compromesso dopo quella storica uscita in conferenza stampa dopo il Festival di Sanremo 2019: “Vedete quei posti dietro di voi, quei posti lì sono sempre vuoti, poi ho capito perché, dopo ve lo spiego”, ha detto Nicolò Moriconi direttamente dal palco, per poi riprendere a suonare e senza più fare altri riferimenti alla frase. Ma il riferimento era più che chiaro: i posti che indicava erano quelli della tribuna stampa”.

Insomma, una faida che a distanza di anni non ne vuole sapere di placarsi e non sembra esserci margine di riconciliazione, a maggior ragione dopo la gioia di alcuni giornalisti dopo il quarto posto del cantante a Sanremo 2023.

Ultimo e la faida con i giornalisti: tutto nato nel 2019

Era il Festival di Sanremo 2019, Ultimo cantava I tuoi particolari in gara da favorito assoluto, un anno dopo l’exploit tra le nuove proposte. L’artista romano, giunto alla serata finale, viene beffato al fotofinish da Mahmood, che a sorpresa vince il secondo Festival consecutivo diretto da Claudio Baglioni con la canzone Soldi, dando il via a una grande carriera. Il secondo posto, nonostante il plebiscito del pubblico, viene inflitto al cantante dalla giuria di esperti e dalla stampa.

“La mia incazzatura è dipesa dal fatto che mi chiedo come sia possibile che il Festival di Sanremo dia l’opportunità di televotare da casa, dunque di spendere dei soldi, che la gente voti e spenda e io arrivi al 46,5%, poi un altro (Mahmood, ndr) arriva al 14% e questa differenza viene ribaltata dal giudizio di giornalisti e da 8 persone” tuonò sui social l’artista dopo che in conferenza stampa aveva attaccato i media. “Voi dovete sempre rompere i co**ioni”.