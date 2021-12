Ultimo attacca i virologi: “Smettetela di fare i pagliacci”/ “Tornate negli ospedali”

Ultimo, con una storia pubblicta su Instagram, si scaglia contro i virologi che, negli ultimi due anni, sono diventati dei volti popolari partecipando a diverse trasmissioni televisve per sensibilizzare l’opinione pubblica alla vaccinazione. Il giovane cantautore romano, in particolare, tra le proprie Instagram Stories, ha pubblicato un video in cui i medici Bassetti, Pregliasco e Crisanti, ospiti della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, hanno cantato un inno alla vaccinazione sulle note di Jingle Bells.

Manuel Bortuzzo spiazza Lulù Selassiè/ La dedica che nessuno si aspettava

Un intervento che Niccolò Moriconi non ha particolarmente gradito. Il giovane cantautore che, come tutti i suoi colleghi ha dovuto rinviare più volte il tour, ha pubblicato un post sui social esprimendo pubblicamente la propria opinione sull’intervento di alcuni medici in televisione.

Ultimo contro i virologi in tv

“Lasciate che a cantare e a tornare sul palco siano i cantanti e tutti quelli che lavorano con noi. Sono 2 anni che molti di noi non possono fare il proprio mestiere. Tornate negli ospedali a fare il vostro lavoro. Smettetela di andare in tv a fare i pagliacci e le star”, ha scritto Ultimo su Instagram dopo l’intervento di Bassetti, Pregliasco e Crisanti a “Rai Radio 1”.

Alex Belli "Il tradimento di Delia Duran? Ho le spalle larghe"/ "Soleil? Siamo usciti dal binari"

Lo scorso agosto, di fronte all’impossibilità di tornare a fare musica dal vivo, Niccolò Moriconi, aveva scritto: “Siamo fermi da 2 anni e abbiamo la necessità di tornare a fare il nostro mestiere, come sta succedendo in altri paesi del mondo”. Lo sfogo del giovane cantautore che aspetta di poter tornare a fare musica dal vivo come tutti i suoi colleghi, ha rapidamente fatto il giro del web.

LEGGI ANCHE:

Bianca Berlinguer-Borgonovo: lite in tv/ Il giornalista “Ora mi alzo e me ne vado”

© RIPRODUZIONE RISERVATA