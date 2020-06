Ultimo, concerti stadi 2021/ Ufficiali le nuove date del tour: tutto sui biglietti

Finalmente ci sono le date. Ultimo ha ufficializzato il tour 2021 svelando tutti gli appuntamenti della prossima estate nel corso della quale tornerà ad esibirsi live nei più importanti stadi italiani. Tutti i biglietti già acquistati restano validi per le rispettive nuove date. Dopo aver annullato il tour 2020 per l’emergenza coronavirus, Niccolò Moriconi che era tornato sui social pochi giorni fa, ha annunciato tutte le date del tour 2021 di cui le tappe di Napoli, Firenze e Roma sono già sold out. L’annuncio è stato anticipato da un messaggio del giovane cantuatore romano che, sui suoi canali social, ha ribadito quanto un concerto sia importante non solo per il pubblico, ma anche per gli artisti stessi. “Spero con tutto me stesso che il tempo che ci separa passi il più in fretta possibile. Non solo per me ma per tutti coloro che lavorano con la musica e per tutti voi, che avete bisogno di musica quanto noi che stiamo sul palco”, ha scritto Niccolò.

ULTIMO, LA DETA DEL TOUR 2020: SOLD OUT NAPOLI, FIRENZE E ROMA

Ultimo non vede l’ora di tornare ad esibirsi dal vivo così come il suo pubblico non vede l’ora di poter cantare nuovamente le sue canzoni in uno stadio. Dopo settimane di attesa, le date del tour 2021 sono state annunciate e i biglietti per alcune date sono ancora disponibili sul circuito di Ticket One. “Un concerto è come una seduta dallo psicologo, ma senza entrare in punta dei piedi nel suo ufficio sperando che il paziente prima non ci veda, magari riconoscendoci (come se andare dallo psicologo fosse una vergogna…chissà perché). Insomma un concerto è spogliare se stessi senza paura di essere “scoperti”. La nostra forza è stata e sarà sempre il nostro patto d’amore, iniziato 3 anni fa e che non finirà mai. Torneremo”, ha scritto il cantautore rinnovando tutto il suo amore per il proprio pubblico. Ecco le nuove date:

4 giugno Bibione, Stadio Comunale

8 giugno Torino, Stadio Olimpico

12 giugno Napoli, Stadio San Paolo SOLD OUT

13 giugno Napoli, Stadio San Paolo

16 giugno Firenze, Stadio Artemio Franchi SOLD OUT

17 giugno Firenze, Stadio Artemio Franchi

21 giugno Modena, Stadio Alberto Braglia

25 giugno Ancona, Stadio del Comero

29 giugno Pescara, Stadio Adriatico

2 luglio Milano, Stadio San Siro

3 luglio Milano, Stadio San Siro

8 luglio Bari, Stadio San Nicola

18 luglio Roma, Circo Massimo SOLD OUT



