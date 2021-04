Ultimo, concerto in streaming al Colosseo: sito in tilt/ “Ai fan esclusi voglio…”

Il concerto in streaming al Colosseo di Ultimo ha mandato in tilt il sito escludendo dallo spettacolo tantissimi fan, pronti a godere, seppur in collegamento, delle emozioni che ha regalato il cantautore romano esibendosi in uno dei simboli di Roma con un solo pianoforte. L’evento, trasmesso in streaming su LiveNow, ha lasciato l’amaro in bocca ai tantissimi fans che avevano pagato il biglietto virtuale per poter assistere al live con cui il cantautore ha presentato “Buongiorno vita”, il suo nuovo singolo, da oggi disponibile su tutte le piattaforme. Molti fans che avevano pagato i 10 euro del biglietto virtuale sono così rimasti fuori. Anche aggiornando la pagina, non era possibile collegarsi e su Twitter sono tanti gli utenti che hanno espresso la propria delusione per non essere riusciti a seguire in diretta l’evento.

Daniele Silvestri “Bauli in piazza? Non siamo aperturisti”/ “Ma tempo passa invano”

Le scuse di Ultimo

La notizia del sito in tilt è stata data, dopo la fine del live, anche ad Ultimo. Il cantautore romano, tra i i più giovani artisti ad essersi esibito allo stadio Olimpico e con un tour negli stadi sold out e che, a causa della pandemia è stato rinviato al 2022, con un post sui social ha ringraziato tutti i fans che hanno reso unico l’evento al colosseo scusandosi con chi non ha potuto seguire in diretta il live. “Ci siamo distinti anche questa volta, siamo riusciti a mandare in crash i server che ospitavano l’evento. Indovinate un po’? Non era mai successo. Eravamo troppi. Più avanti, probabilmente, avrò voglia di raccontarvi quanto sia stato bello esibirmi nel cuore della mia città, ma non è questo il momento“, ha scritto su Instagram. Poi, ai fans esclusi, ha detto: “Ora voglio solo dire a tutti coloro che hanno acquistato il biglietto e che non sono riusciti a seguire l’evento in diretta che sarà comunque disponibile per le prossime 48 ore”.

ROBERTO SPADONI/ “Mah”: tornare a far “cantare” il jazz

LEGGI ANCHE:

Franco Battiato, mistero sulla presunta malattia: come sta?/ Ritiro dalle scene e silenzio sui social...

© RIPRODUZIONE RISERVATA