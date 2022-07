Ultimo, concerto Roma Circo Massimo 17 luglio 2022/ Scaletta, orari e informazioni

Ultimo, concerto Circo Massimo 17 luglio 2022: scaletta e orari

Ultimo è pronto per esibirsi a casa. Il cantante si esibirà questa sera sul palco del Circo Massimo Si attendono 70 mila fan per la data di questa sera. Il concerto inizierà alle ore 21.00. La scaletta del concerto di Ultimo prevede i suoi più grandi successi, i brani dei suoi quattro album “Pianeti” (2017), “Peter Pan” (2018), “Colpa delle Favole” (2019) e “Solo” (2019) oltre agli ultimi singoli “2Step” insieme a Ed Sheeran e “Vieni Nel Mio Cuore”. Nelle storie Instagram, Ultimo ha postato qualche ora fa uno scatto del palco in costruzione. La grande struttura a forma di U sovrasta il palco e si specchia simmetricamente nella passerella che porta al pubblico, illuminandosi in momenti diversi dello show. Per la prima volta in Italia, sono utilizzati 108 punti laser a scansione di varie potenze, che creano scenografie architetturali tridimensionali. Parte della scena è composta anche da geyser a Co2, fiamme e sparkular, per un mix di luci, effetti speciali e futurismo che rende lo show unico nel suo genere.

Ultimo, Concerto Catania 11 luglio 2022/ Scaletta: i successi e "Vieni nel mio cuore"

Ultimo si esibirà anche in alcuni medley dei suoi brani di successo. Questa è la scaletta della tappa romana: Buongiorno Vita, Dove il mare finisce, Quei ragazzi, Cascare nei tuoi occhi, Il ballo delle incertezze, Poesia senza veli, Vieni nel mio cuore, Niente, Piccola stella, Ipocondria, Sul finale + strumentale, Medley: Non sapere mai dove si va, Supereroi, Il bambino che contava le stelle, Quella casa che avevamo in mente, L’unica forza che ho, Stasera, Peter Pan, Colpa delle favole, Rondini al Guinzaglio, Fateme cantà, I tuoi particolari, Pianeti, Ti dedico il silenzio, La stella più fragile dell’universo, Giusy, Farfalla Bianca, Quel filo che ci unisce/Tutto questo sei tu, 22 settembre e in conclusione Sogni appesi.

ULTIMO, CONCERTO NAPOLI, 26 GIUGNO 2022/ "Da sempre con gli ultimi, per..."

Ultimo apre il concerto con il brano Buongiorno Vita, come mai?

Ultimo ha rilasciato oggi un’intervista al Corriere della Sera. In occasione della tappa romana del tour, il cantante ha spiegato il motivo per il quale ha scelto di aprire il concerto con il brano Buongiorno Vita: “La prima canzone della scaletta è “Buongiorno vita”. L’ho scritta in pandemia come augurio di un ritorno alla normalità e la reazione della gente è quella. Il palco è il 95 per cento del mio lavoro. Sono come un calciatore: se non si sta in campo gli manca la terra sotto i piedi”. Ultimo proviene dal quartiere di San Basilio. Un contesto in cui è difficile crescere e maturare. Per questo motivo, il cantante è sempre apparso vicino alle persone che come lui hanno dovuto combattere per emergere da situazioni difficili e proprio questo motivo l’ha portato di recente ad esibirsi a Scampia.

Ultimo, concerto Stadio Franchi Firenze 11-12 giugno 2022/ Scaletta canzoni e orari

Ultimo afferma: “Mi sentivo “ultimo”, ai margini e lasciato fuori. Non ha un significato solo sociale, non mi riferisco ai clochard, ma anche alla condizione mentale di chi non è capito”. Poi torna sulla polemica che lo riguardò al Festival di Sanremo del 2019. Ultimo arrivò secondo con il brano “I tuoi particolari” seppur favorito per la vittoria. In sala stampa tuonò contro i giornalisti. A distanza di tempo, il cantante dice: “Mi sono calmato, non succederebbe più…”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA