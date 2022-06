Ultimo, concerto Stadio Franchi Firenze 11-12 giugno 2022/ Scaletta canzoni e orari

Ultimo Concerto Firenze Stadio Franchi 11-12 giugno 2022: scaletta canzoni e orari

Sabato 11 e domenica 12 giugno Ultimo sarà in concerto allo Stadio Franchi di Firenze. Per i due concerti fiorentini, l’11 e il 12 giugno, entrambi sold out, sono attese circa 80mila persone. Su Instagram Ultimo ha condiviso una storia spoilerando così il grande palco che è stato allestito all’interno dello stadio Franchi. Ultimo canterà “Vieni nel mio cuore” e alcuni dei suoi migliori successi per quasi due ore ininterrotte di musica. Ultimo è Goodwill Ambassador UNICEF dal 2019 e per questo motivo ha scelto di devolvere parte dell’incasso dei biglietti venduti per i suoi concerti ai progetti di lotta alla malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari in Mali. Ultimo salirà sul palco intorno alle 21.00.

Ultimo: "Amici, X Factor e Sanremo, ogni 'no' mi ha fatto male"/ "Mio nome d'arte..."

Dopo una Intro, Ultimo si esibirà in Buongiorno vita, Dove il mare finisce, Quei ragazzi, Cascare nei tuoi occhi, Il ballo delle incertezze, Poesia senza veli, Vieni nel mio cuore, Niente, Piccola stella, Ipocondria, Sul finale (con coda strumentale). Poi set acustico con un medley tra Non sapere mai dove si va, Supereroi, Il bambino che contava le stelle, Quella casa che avevamo in mente, L’unica forza che ho, Stasera, Peter Pan. Ancora, per intero Colpa delle favole, Rondini al guinzaglio, Fateme cantà, I tuoi particolari, Pianeti, Ti dedico il silenzio. Infine, un set piano e voce: La stella più fragile dell’universo, Giusy, Farfalla bianca, Quel filo che ci unisce /Tutto questo sei tu, 22 settembre. Ufficialmente il live finisce qui ma ci sarà spazio per un bis: Sogni appesi.

Jaqueline Di Giacomo, la fidanzata di Ultimo/ Rapporti tesi con mamma Heather Parisi

Ultimo concerto Stadio Franchi Firenze 11-12 giugno 2022: date concerti sold out e…

Ultimo si esibirà in concerto a Firenze e per l’occasione ha scritto un post: “Ci vediamo a Firenze per una bella doppietta! Due concerti sabato e domenica allo stadio Artemio Franchi. CARICHI”. Per l’occasione dei concerti, Ultimo ha lanciato il nuovo singolo “Vieni nel mio cuore” e in un’intervista a Radio Italia ha rivelato: “L’ho scritta con un’emozione dentro molto intensa perché l’ho pensata proprio appositamente per questo tour. L’ho registrata un mese fa a Los Angeles: me la sono immaginata proprio nel momento in cui parte dopo tre anni senza concerti. Ho immaginato questo momento di grande festa e condivisione, mi sembrava perfetta”.

Ultimo ha registrato sold out in tutte le date dei concerti. L’artista sente una grande responsabilità anche se ha confidato: “La realtà è più semplice di quello che sembra. Ho sempre cantato ed è sempre la stessa cosa. Farlo per così tante persone mi fa sentire la responsabilità, perché stai per fare una cosa grande. Quando mi ritrovo con i miei fan sotto il palco, si crea una situazione di intimità e si perdonano anche gli errori se ad esempio mi dimentico una parola, è bellissimo”. Per due anni Ultimo non ha potuto esibirsi in concerto a causa del blocco dei concerti per l’emergenza sanitaria: “Mi sono mancati tanto questi aspetti, ho bisogno del contatto fisico, quell’aspetto in questi due anni di stop mi ha dato fastidio”, ha dichiarato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA