ULTIMO DEDICA A FABRIZIO MORO/ Foto, “Sono fortunato ad averti come amico”

Ultimo e Fabrizio Moro: un’amicizia vera e sincera. La conferma arriva ancora una volta con una foto condivisa sul seguitissimo profilo Instagram del cantautore romano reduce dalla Favola Live del mega concerto sold out allo Stadio Olimpico di Roma. Non era mai successo prima che un cantante di soli 23 anni riuscisse a riempiere lo Stadio Olimpico di Roma! Un record da annoverare nei tanti già conquistati da Ultimo, cantautore e rivelazione musicale degli ultimi anni. Il cantante dal quartiere di San Basilio a Roma è arrivato a conquistare la vetta della musica italiana proprio come è capitato qualche anno prima all’amico Fabrizio Moro a cui ha dedicato un bellissimo messaggio su Instagram. (clicca qui per la foto)

Ultimo dedica a Fabrizio Moro: ” Te vojo bene come vojo bene agli amici miei de na vita”

Un selfie e una lunga didascalia fatta di parole semplici. Quelle che escono dal cuore senza filtri. “Sono stato a cena con Fab stasera…” – scrive Ultimo nella foto – dedicata all’amico Fabrizio Moro. “Avevo bisogno di confrontarmi con lui, mi ha dato tanti consigli ed ha saputo starmi vicino, senza giudicarmi. Senza commentare” – precisa il cantautore de “Le rondini”, che prosegue dicendo – “A volte un ‘ti capisco’ fa molto di più di tanti insegnamenti. Sono fortunato ad averti come amico. Fortunato per quel Maggio 2017 in cui ti ho conosciuto. Te vojo bene come vojo bene agli amici miei de na vita”. Parole bellissime che hanno commosso i fan del cantautore che in massa hanno commentato sottolineando quanto sia bella e speciale la loro amicizia. “Due facce della stessa medaglia. Due punti di riferimento in mezzo a finti teatranti e artisti dell’apparire. Siete un esempio, un modo per dire al mondo intero che noi ultimi esistiamo. Le vostre canzoni sono tatuate sulla nostra pelle, le vostre parole le nostre rivincite contro il mondo circostante. Due amici sono due amici, e non c’è niente da fare” scrive un utente, mentre la modella curvy Elisa D’Ospina scrive “belli miei”.

Fabrizio Moro: “al posto di Ultimo sarei morto”

Il successo di Ultimo è sotto gli occhi di tutti. Lo confermano i dischi d’oro e platino, il concerto sold out allo Stadio Olimpico di Roma davanti a 60mila persone e un nuovo tour programmato negli stadi per l’estate 2020. Un successo senza precedenti che l’amico e collega Fabrizio Moro ha commentato così durante una delle sue tante interviste: “allora non conoscevo il mestiere. Per questo le cose sono andate lente. Ma se avessi avuto il successo di Ultimo a 23 anni come lui, sarei morto. Glielo dico sempre, lui è molto più maturo di me: il successo è un mostro da tenere a bada”. Entrambi provengono dalla periferia di Roma, quartiere San Basilio: “non c’è un altro quartiere così. Chissà, forse è la voglia di rivalsa come ad Harlem per i rapper. Adesso alla Centrale del latte hanno fatto anche un murales mio e di Ultimo”.



