Ultimo e Jacqueline: cosa sta succedendo davvero? Le voci parlano di gelo e gli amici raccontano tutto.

È davvero finita la relazione tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo? Nelle ultime settimane non si parla d’altro che di una presunta crisi nella coppia. Pare infatti che nonostante abbiano appena avuto un bambino, i due stiano affrontando un momento difficile che li ha addirittura portati a non condividere più le loro foto di coppia sui social. Gli indizi sulla possibile rottura sono stati tanti, ma a colpire è stato il silenzio su Instagram, insolito da parte della figlia di Heather Parisi.

A novembre 2024 Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo hanno assistito alla gioia più grande della loro vita, la nascita del figlio Enea. Il bimbo è venuto alla luce a New York per poi essere spostato a Roma e iniziare una nuova vita in Italia. Tutto bene, finché ad un certo punto la loro relazione pare aver subito una battuta d’arresto. Da lì, sono circolati i rumor sulla rottura: c’è chi parla di crisi irrecuperabile e chi smentisce tutto.

A far circolare le indiscrezioni sulla crisi tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo era stato Alessandro Rosica, che ormai da diversi mesi segue da vicino la vita della figlia di Heather Parisi. Pochi mesi fa aveva anche annunciato in anticipo la gravidanza della ragazza mentre oggi stupisce ancora una volta spiegando cos’è successo tra il cantante e la compagna, e soprattutto se oggi sono ancora in combutta. “Crisi rientrata”, spiega Rosica sui social, dicendo che grazie ad alcune informazioni degli amici della coppia ha avuto la certezza che tra i due è tornato il sereno.