Secondo alcuni Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo si troverebbero ad affrontare un momento di crisi di coppia. I due hanno avuto il loro primo figlio Enea nel novembre 2024 dopo anni di amore e di passione, sempre documentata sui loro social. La figlia di Heather Parisi ha sempre voluto aggiornare i suoi fan raccontando la sua nuova vita da mamma, ed è sempre sembrata molto serena di fronte a tutti, soprattutto della sua relazione con il famoso cantante.

Jacqueline Luna Di Giacomo compie 25 anni: "Oggi sono una bimba che ha un bimbo"/ Dedica del fidanzato Ultimo

In questo periodo corrono però le voci di una crisi tra lei e Ultimo, dato che a differenza di quanto accadeva poco tempo fa, i due non hanno più pubblicato nulla insieme. Infatti, da marzo sono sparite dalle loro storie le foto di coppia tra l’artista e Jacqueline che di solito tenevano sempre ad informare i fan sugli sviluppi della loro vita. Insomma, un movimento strano che ha fatto subito alzare le antenne agli esperti di gossip come Alessandro Rosica e Deianira Marzano. I loro fan, infatti, hanno segnalato di aver dei dubbi rispetto alla serenità dei due fidanzati. Andiamo a scoprire cos’hanno risposto.

Antonello Venditti, gaffe a Domenica In: svela il nome del figlio di Ultimo!/ Mara Venier ‘smemorata’...

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, la risposta della figlia di Heather Parisi e la frase nostalgica

“Ciao Ale, ma tra Jacqueline e Ultimo? Nelle storie di lei, lui non compare mai. Spero in una tua risposta“, ha scritto un utente ad Alessandro Rosica, il quale ha risposto di essere convinto che i due siano in crisi: “Crisi, come già detto ieri in live. Momento no. Ma sono ancora fidanzati“, conferma. Deianira Marzano, invece, spera che si tratti solo di un falso allarme visto quanto invece erano affiatati. Intanto, Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo rimangono in silenzio ma non troppo, dato che la figlia di Heather Parisi ha pubblicato una storia del giorno del parto scrivendo: “Come vola il tempo“, una frase decisamente nostalgica ma che dona speranza nei fan: infatti, nell’immagine si vedono anche due mani intrecciate, forse quelle di lei e il fidanzato. Sarà stato un modo per tranquillizzare i follower?