Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo si sono lasciati?/ La figlia di Heather Parisi…

Ultimo e la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo si sono lasciati?

Sarebbe giunta al capolinea la storia d’amore tra Ultimo e la fidanzata Jacqueline Luna di Giacomo. A riportare la clamorosa indiscrezione è il settimanale Chi nella rubrica Chicche di gossip pubblicata nel numero in edicola da mercoledì 8 marzo. Stando a quello che si legge sul magazine, la coppia si sarebbe separata senza alcun clamore.

Secondo quanto scrive Chi, la vita sentimentale di Ultimo non andrebbe “a gonfie vele. La storia con Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi è giunta al termine a pochi giorni dal ventitreesimo compleanno di lei che cade il 10 marzo. Oggi, il cantante pensa solo alla sua musica: l’album, ma soprattutto i… single”, si legge su Chi.

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo: tutto tace sui social

Niccolò Moriconi, questo il vero nome di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo non sono mai stati molto social condividendo pochissimo della loro vita di coppia. Tuttavia, proprio da Instagram era arrivata la conferma della loro relazione. Nei successivi mesi, la coppia ha pubblicato qualche foto insieme, ma l’ultima risale allo scorso maggio. Il cantautore, poi, non ha più pubblicato foto con la fidanzata che, durante il Festival di Sanremo 2023 pare sia rimasta a Roma e non lo abbia accompagnato.

Tuttavia, in seguito alla pubblicazione dell’album “Alba” di Ultimo, la figlia di Heather Parisi aveva condiviso tra le storie del proprio profilo Instagram una serie di foto con le canzoni. Un piccolo indizio che aveva rassicurato i fan della coppia. Oggi, però, il settimanale Chi annuncia la rottura. La notizia sarà confermata o smentita dai diretti interessati?

