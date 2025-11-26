Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, le voci di crisi insistono ma spunta un post sui social che potrebbe riscrivere gli ultimi gossip.

Arrivano novità su una delle notizie di gossip più in voga del momento: i fan si chiedono se Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo si sono lasciati e il silenzio assordante sui social di certo non frena il rincorrersi di rumor e voci. Dopo il breve viaggio negli states che sembrava dover riportare il sereno – almeno sul web – arrivano una novità riportata direttamente da La Volta Buona che prende spunto dalle ultime indiscrezioni che puntualmente alimentano il mondo della cronaca rosa.

“Ancora grande silenzio e i fan continuano a chiedersi cosa stia succedendo”, racconta così un servizio de La Volta Buona l’attuale situazione tra Ultimo e la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo. La mancanza di contenuti sul web che ormai dura da tempo è la principale fonte di sospetti per i fan che temono per il futuro della coppia che di recente ha dato alla luce il primo figlio, Enea. Eppure, proprio dal salotto di Caterina Balivo, si racconta una possibile svolta che ha avuto come terreno propizio proprio i tanto citati social.

Jacqueline Luna Di Giacomo, un tenero scatto sui social che allontana le voci di crisi con Ultimo

Nessun post di coppia, nessuna frase particolarmente al miele ma un rintocco da parte di Jacqueline Luna Di Giacomo – compagna di Ultimo – che con un tenero post sui social sembra porre un freno alle voci insistenti a proposito di una possibile e presunta crisi: “Family Ritual… Ogni posto che visitiamo senza bebè portiamo una paperella…”, questa la didascalia a corredo di una foto che ritrae due tenere papere di gomma con i colori degli Stati Uniti d’America e dell’Inghilterra. In molti hanno interpretato la tenerezza dello scatto come un segnale serenità in famiglia a dispetto delle insistenti voci che raccontano di crisi o rottura imminente; ma sarà davvero così?