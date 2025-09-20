Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono in piena crisi? "Momento difficile e buio": indiscrezioni fanno esplodere il gossip ma la coppia....

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono in piena crisi? Stando a quanto riporta su Instagram l’esperto di gossip Alessandro Rosica sembra proprio che il cantante, il cui nome all’anagrafe è Niccolò Moriconi e la fidanzata, la figlia di Heather Parisi stiano attraversando un momento difficile. In una SI, infatti, Rosica senza scendere troppo nei dettagli ha rivelato che la coppia sta affrontando una crisi ed una fase complicata della sua relazione. Si tratta ovviamente solo di indiscrezione ma tanto basta per far esplodere il gossip.

Voci di crisi tra Ultimo e la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo, quindi, secondo Alessandro Rosica che già in passato aveva rivelato che tra i due c’erano dei problemi ma poco dopo Jacqueline si era presentata ai concerti del compagno cantando le canzoni a squarciagola e cacciando via le voci di crisi. La coppia poi il 1 dicembre scorso ha avuto il primo figlio Enea e tutto sembrava rientrato. Adesso, invece, le voci di una presunta crisi hanno ripreso a circolare ma i diretti interessati hanno sempre scelto la via del silenzio e dunque al momento si tratta solo di rumor da prendere con le pinze.



Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono in piena crisi? “L’ora più buia della loro relazione”

Secondo quanto riporta Alessandro Rosica, Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono in piena crisi ed addirittura starebbero ‘attraversando l’ora più buia da quando hanno iniziato a frequentarsi.’ E non è tutto perché quanto sostenuto dall’esperto di gossip sembra trovare conferma nel fatto che i due da settimane non postano più nulla insieme sui social. È vero che la coppia ha sempre mantenuto un basso profilo e non si è mai esposta con molte foto o scatti ma da giorni non condivide neanche uno scatto. Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono in crisi? Ancora una volta i due tacciono, hanno scelto la via del silenzio e nel frattempo le voci di crisi e rottura si moltiplicano.