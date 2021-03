Ultimo fidanzato con Jacqueline, la figlia di Heather Parisi?/ Le foto in barca…

Una foto in barca e un tramonto sono bastati a scatenare il gossip sul nuovo amore di Ultimo. Il cantante, all’anagrafe Niccolò Moriconi, avrebbe archiviato in modo definitivo la storia con la sua ex Federica Lelli. Il suo cuore, infatti, pare sia tornato a battere per Jacqueline Luna Di Giacomo. Un nome che probabilmente vi apparirà sconosciuto, è per questo giusto chiarire che Jacqueline è la figlia di Heather Parisi.

A far insospettire i fan, come riporta VeryInutilPeople, sono state delle foto scattate in barca, condivise sia dal cantante che da Jacqueline. Lo scenario, la barca e il momento sono gli stessi e portano ad essere quasi certi che i due fossero insieme in quello scenario così romantico. È dunque nato un amore? Dopo quelle immagini, sui profili dei diretti interessati tutto tace ma poco è bastato perché si scatenasse il gossip.

Chi è Jacqueline Luna Di Giacomo, presunta fidanzata di Ultimo

Ma chi è la bella Jacqueline, che tanto somiglia alla sua mamma Heather Parisi? La ragazza ha 21 anni ed è nata dalla relazione tra Heather Parisi e l’ortopedico romano Giovanni Di Giacomo. Si tratta della secondogenita della nota showgirl: prima di Di Giacomo, la Parisi ha spostato Giorgio Manenti. Dal loro matrimonio, poi naufragato, è nata la primogenita Rebecca. Successivamente la Parisi ha sposato Umberto Anzolin, suo attuale compagno, dal quale ha avuto i due gemelli Dylan ed Elizabeth. Ora vive a Hong Kong insieme ai suoi figli più piccoli e il suo attuale marito.

