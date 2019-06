Ultimo giorno di scuola/ Gavettoni e feste, ma i maturandi hanno la mente all’esame

E’ iniziato da qualche ora l’ultimo giorno di scuola, da tradizione, il più bello dell’anno. Da nord a sud gli studenti possono mettere via i libri, e recarsi presso il proprio istituto scolastico con il sorriso, affrontando queste ultime ore in compagnia dei propri compagni di classe e dei professori, prima dell’addio o di un eventuale arrivederci al prossimo settembre. Ma come passeranno questo giorno speciale glii alunni italiani? Ci aiutiamo con il sondaggio realizzato di Skuola.net per scoprirlo. Una survey con 15mila alunni del Belpaese la cui maggior parte festeggerà. Soprattutto nelle regioni del centro, si darà vita alla classica guerra di gavettoni: al fischio finale della campanella, urla e bagni di acqua, approfittando anche del bel caldo di questi giorni. Al nord, invece, è più da tradizione organizzare delle vere e proprie feste di fine anno, con eventi, concerti e quant’altro.

ULTIMO GIORNO DI SCUOLA

Ci sarà poi una piccola parte di studenti, circa il 20%, che invece passerà un giorno di scuola come gli altri, con ultime interrogazioni per recuperare qualche materia “sotto”, o verifiche e correzioni di compiti. Tutti con il sorriso quindi… tranne gli studenti maturandi. Quelli che dovranno svolgere l’esame di maturità fra pochi giorni, non vivranno infatti un “last day” come gli altri, visto che il pensiero andrà obbligatoriamente a quello che accadrà nel giro di un mese circa. Da quest’anno, infatti, entra in vigore il nuovo esame di maturità, e gli alunni, quest’anno come non mai, appaiono a dir poco preoccupati e in apprensione. La cosa certa è che per i maturandi (ovviamente per quelli ammessi all’esamone finale), sarà il vero “ultimo” giorno di scuola, visto che in quell’istituto non ci metteranno più piede per il resto della loro vita: gioia vero, ma anche un pizzico di malinconia e tristezza, e a qualcuno scenderà anche qualche lacrima…

