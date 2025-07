Ultimo commuove e si commuove a San Siro: grande emozione allo stadio durante i brani dedicati alla fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo e al figlio Enea

Ultimo a San Siro, il grande show del cantante allo stadio di Milano

Prosegue trionfale e a marcia spedita il tour di Ultimo negli stadi di tutta Italia, che si sta confermando un grandissimo successo di pubblico e vendite. Il cantautore romano in questi giorni sta facendo tappa a Milano: dopo la prima data di San Siro sold out andata in scena sabato 5 luglio, questa sera si fa il bis con un altro concerto tutto esaurito sempre nello stadio milanese. L’Ultimo Stadi 2025 – La favola continua… è un concentrato di forti emozioni, in cui il cantante ripropone i pezzi pregiati del suo ricco repertorio.

Lo show di San Siro di sabato sera ha conquistato i fan, in visibilio per tutta la durata del concerto: 33 brani in scaletta, compreso un ampio medley, che raccontano la storia artistica di Ultimo ripercorrendola tappa dopo tappa. Non mancano ovviamente i grandi singoli di successo, da Buongiorno vita e Ipocondria a Piccola stella e Sogni appesi, che chiude tradizionalmente i suoi spettacoli. E non sono mancate alcune dediche speciali ai componenti della sua famiglia, dalla fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo al figlio Enea.

Ultimo commosso a San Siro: dediche alla fidanzata e al figlio

Ultimo sta vivendo un periodo d’oro, professionale e personale, essendo lo scorso anno diventato papà di Enea, il primo figlio nato dalla relazione con Jacqueline Luna Di Giacomo. E, cantando i brani che ha dedicato a loro, l’artista si è commosso sul palco di San Siro ripensando alla bellissima famiglia che ha costruito nel corso di questi anni.

Un velo di emozione l’ha accompagnato durante La parte migliore di me, brano dedicato al figlio, e durante Quel filo che ci unisce, la canzone simbolo della sua storia d’amore con Jacqueline e dedicata al loro speciale rapporto. Fidanzati dal 2021, Ultimo ha voluto la sua compagna anche nel videoclip del singolo Altrove, dimostrazione che la ragazza rappresenta per lui una speciale ispirazione che non lo abbandona mai.

