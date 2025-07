Ultimo riceve la speciale dedica dalla madre Anna Sanseverino dopo il concerto a Milano

Ultimo è il re dei concerti in questa rovente estate italiana che sta dando grande spazio alla musica. Il cantautore romano nelle scorse ore ha intrattenuto la folla allo stadio San Siro a Milano con una pioggia inarrestabile. Una serata destinata a rimanere nella storia e che è stata commentata anche dalla madre del cantante, la signora Anna Sanseverino, che si è concessa una speciale dedica al figlio:

“Due concerti indimenticabili a San Siro, due serate che hanno confermato la tua grandezza. Uno spettacolo intenso, travolgente, emozionante, dove la tua voce e le tue canzoni hanno riempito lo stadio e toccato il cuore di tutti. La pioggia non ha fermato nulla: due ore di musica sotto una pioggia incessante, tu a cantare come se nulla fosse ed io lì col cuore in gola, preoccupata perché ogni goccia sembrava pesare più di quanto si vedesse” le parole della donna sul cantante. Migliaia di italiani sono accorsi ai concerti del giovane artista romano, che non si è lasciato intimidire neanche dal maltempo.

Ultimo da record: ennesimo tour da sold out

Tutto esaurito e Ultimo sono parole che ormai corrono a braccetto da tempo. Il cantante romano nelle ultime settimane ha regalato grandi emozioni ai suoi fan con gli speciali concerti da tutto esaurito:

“Non ti sei tirato indietro, né tu né il tuo pubblico, che è rimasto a cantare con te per un concerto strepitoso che resterà nella storia” ha scritto la madre Anna Sanseverino postando una foto in compagnia di Jacqueline, storica compagna di vita di Ultimo, dal loro rapporto è anche nato il figlio Enea.