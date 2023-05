Ultimo “Mahmood? Ognuno si fa i cavoli suoi”/ “Con Jacqueline innamorati senza darci un bacio”

Ultimo: la bocciatura a scuola, le delusioni nei talent

Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ha racconta i suoi successi e i suoi fallimenti. A partire da quelli scolastici. Ultimo è stato bocciato due volte al liceo: “Sono stato bocciato due volte. Non me ne vanto, mi è dispiaciuto e mi dispiace tuttora. Non avevo capito che quando fai parte di un sistema devi accettarne le regole. Invece andavo a scuola e dopo la prima ora me ne andavo”.

Poi le delusioni per non essere stato preso nei talent musical: “Mi sono presentato tre volte ad Amici, due volte a X Factor, due volte a Sanremo giovani, e non mi hanno mai preso”. Sua mamma Anna, una “sorcina” persa, lo ha sempre incoraggiato e alla fine il figlio si è si è ebisto sul palco proprio con il suo idolo, Renato Zero: “Mi ha presentato così: ‘Il mio nipotino gode della stessa umiltà dello zio’…”.

Ultimo: l’ipocondria e la relazione con Jacqueline Luna Di Giacomo

Nell’intervista di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, Ultimo ha parlato anche del suo rapporto con Mahmood: a Sanremo 2019 la canzone di Ultimo “I tuoi particolari” aveva vinto nel voto popolare, ma la sala stampa preferì Mahmood con “Soldi“. “Non abbiamo avuto modo di conoscerci perché ognuno si fa i cavoli suoi, ma non ho nulla contro di lui. Quel momento ci ha visti contrapposti, ma era una diatriba creata da altri”, ha detto il cantautore romano. L’artista ha confessato poi di essere ipocondriaco: “È cominciato quando a sedici anni, per preparare un esame di ammissione a un liceo, mi sono fatto un’intera caffettiera e mi è venuta la tachicardia. Mi sottopongo a due, tre visite alla settimana”. Infine ha parlato anche della sua storia d’amore con Jacqueline Luna Di Giacomo, la figlia di Heather Parisi: “Ho visto la foto di una giacca disegnata da lei, con una pezza a forma di chitarra, e le ho scritto: ‘Vuoi essere la chitarrista del mio prossimo tour?’. Ci siamo dati appuntamento a Trastevere, il quartiere dove è nata. Sono arrivato con uno zainetto e quattro birre. Abbiamo parlato tutta la sera, era tanto che non passavo una sera normale… Ci eravamo innamorati, senza esserci mai dati un bacio… Appena è stato possibile l’ho raggiunta in America”.

