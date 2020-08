ULTIMO/ “Nella storia della musica” secondo Techetecheté: gli utenti storcono il naso

Nella serata che Techetechetè dedica ai brani entrati nella storia della musica italiana nonostante non abbiano vinto il Festival di Sanremo trova spazio anche Ultimo. Il giovane cantautore ha infatti ottenuto il secondo posto con “I tuoi particolari” nella sessantanovesima edizione della kermesse, quella condotta da Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele e conclusasi con il successo a sorpresa di Mahmood con il tormentone “Soldi”. Un secondo posto che il diretto interessato mostrò di non avere digerito particolarmente bene. Presentatosi in conferenza stampa, Ultimo sbottò: “Sai perché non mi va bene? Perché voi giornalisti avete questa settimana per sentirvi importanti. E rompete il caz*o. Io non ho mai avuto la pretesa di venire qui e vincere, a differenza di quello che avete detto voi: tirandomela. Io mi sono grattato, ma non è servita a niente. La mia vittoria e quella di tanti altri artisti è sicuramente dopo il festival. La mia vittoria sono i live, la gente che mi vuole, che si riconosce in quello che scrivo. C’avete sempre qualcosa da dire, ma non provo rancore”.

ULTIMO, LA SUA PRESENZA TRA I BIG FA STORCERE IL NASO…

In ogni caso la scelta di inserire la canzone di Ultimo nella puntata di Techetecheté dedicata ai brani che hanno fatto la storia, insieme a canzoni quali “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini, “Vado al massimo” di Vasco Rossi, non è piaciuta a molti fan della trasmissione di Rai Uno. Basta dare un’occhiata ai commenti pubblicati sotto il post Twitter di lancio della puntata odierna per rendersi conto dell’umore dei telespettaori rispetto a questa scelta degli autori. C’è chi scrive: “Si ma Ultimo potevate evitarlo”. E ancora: “Ultimo nella storia della musica? Quando? Semmai Max Pezzali con Senza averti qui”. Dello stesso avviso l’internauta che commenta: “Ultimo proprio noooooo!!!!Per me non è una cantante stupendo entrato nella storia della musica italiana”. Chissà se gli anni a venire daranno ragione a Ultimo e a Techetechetè che questa sera ha scommesso su di lui.



