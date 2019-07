Ultimo, “Perché non me ne fot*e un caz*o?”/ “Dove si nasconde il senso della vita?”

Fa discutere l’ultimo post su Instagram di Ultimo che si chiede mille “perché?” e fa venire dei dubbi ai suoi fan. Il cantante, posizionatosi secondo al Festival di Sanremo 2019, ha dimostrato ancora una volta di essere un ragazzo profondo. Nel suo post cerca di darsi delle risposte, ma alla fine si pone solo delle domande hce portano a un ultima e pesante affermazione: “Perché non me ne fot*e un caz*o?”. Arrivare a chiedersi il senso della vita alla sua età è una cosa che fa riflettere i suoi fan che prendono piuttosto sul serio la questione: “Quali domande, queste, quante risposte, nessuna. Me lo chiedo anche io tutto ciò, ma a volte bisogna fregarsene delle regole e vivere la propria età fregandosene delle regole”, “Perché riesci sempre a dire così tanto in così poco?”. Altri invece sono più ironici: “Chiedi a Marzullo”, “Perché sì”.

Ultimo, “Perché non me ne fot*e un caz*o?”: le domande esistenziali

Ma cosa si è chiesto Ultimo? Sono diverse le domande che aprono gli occhi ai suoi fan. Si passa dal chiedersi “Cos’è l’umore?” a “Perché si insegna a pensare alla pensione ai bambini?”. Aggiunge poi che alla fine il suo è un gioco col pubblico, specificando: “Perché se provo a fare un discorso meno banale mi danno del presuntuoso?” e anche “Perché sto dicendo tutto questo con una foto?”. Intanto i fan si chiedono cosa sia accaduto e perché Ultimo abbia deciso di fare questo viaggio introspettivo dentro di sé. La risposta al momento il cantante romano non ce l’ha data, vedremo se ci racconterà per lui “Dove si nasconde il senso della vita?”.





