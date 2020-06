Ultimo rompe il silenzio/ Il ritorno sui social con “Giusy”, il web: “ci mancavi”

Dal 19 maggio scorso, Ultimo non pubblicava foto e video sui social. Un silenzio assordante quello del giovane cantautore romano che è tornato a farsi vivo su Instagram con un video in cui regala un’esibizione da pelle d’oca ai fans. Piano e voce per Niccolò Moriconi che, per il ritorno sui social, ha scelto d’intonare la canzone Giusy tratto dall’album Pianeti. Un video che, in meno di 24 ore, ha collezionato quasi 800mila visualizzazioni e più di 325mila like. Nessun riferimento alla polemica che lo ha recentemente travolto a causa di un like lasciato su Twitter. Ultimo sceglie la vita del silenzio preferendo far parlare la sua musica. Un ritorno che i fans hanno apprezzato molto lasciando commenti pieni d’affetto e sostegno al loro beniamino.

ULTIMO TORNA SUI SOCIAL: BOOM DI LIKE E COMMENTI

Tanto affetto da parte dei fans per Ultimo che, nelle ultime ore, ha ricevuto migliaia di commenti da parte dei followers che aspettavano con ansia il suo ritorno. “Sei mancato un casino“, scrive un utente mentre un altro aggiunge – “se sparisci ancora vengo a Roma e ti rapisco“. E ancora: “Ed eccolo tornato con una delle mie preferite”, “non ho mai pianto per Giusy come in questo momento”, “quindi dopo più di un mese che non ti fai sentire ci ammazzi”. A aprlare recentemente di lui è stato Fabrizio Moro che, nel corso di una diretta Instagram con la pagina Tim Music, ha detto: “Niccolò è un grandissimo talento”, afferma il cantautore romano che ha creduto in lui sin dall’inizio.

Visualizza questo post su Instagram Giusy senti questo vento? 🌻 Un post condiviso da Ultimo (@ultimopeterpan) in data: 23 Giu 2020 alle ore 9:19 PDT





