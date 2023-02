Ultimo scherza in video: “Niente conferenza stampa… Meglio!”/ “Erano c*zzi loro…”

Ultimo, con “Alba”, si è classificato quarto al Festival di Sanremo 2023, non riuscendo a conquistare quel podio che alla vigilia sembrava scontato, tanto che in molti pronosticavano un duello per il primo posto tra lui e Marco Mengoni, risultato poi effettivamente vincitore della 73ma edizione della kermesse canora più celebre del Belpaese. Ultimo, tuttavia, non è riuscito nel rush finale ad avere la meglio su Lazza e Mr Rain, rispettivamente secondo e terzo classificati, lasciandosi alle spalle unicamente Tananai (quinto).

ULTIMO, FINALE DI SANREMO 2023 CON "ALBA"/ Podio nel mirino ma non convince tutti

Subito dopo la cerimonia di premiazione e le congratulazioni di rito con Marco Mengoni, Ultimo ha registrato un video per tutti i suoi fan, che ha poi condiviso fra le sue Instagram Stories, al fine di ringraziarli per tutto il supporto che gli hanno fatto giungere al televoto. Poi, scherzando, ha aggiunto: “Gli ultimi non vincono mai, questo si sa, però almeno questa volta non faccio danni in conferenza stampa, perché ci vanno solo i primi tre. Sennò, erano c*zzi loro!”.

"ALBA" TESTO COMPLETO CANZONE ULTIMO SANREMO 2023/ Prendersi cura gli uni degli altri

ULTIMO SCHERZA IN VIDEO: “SE ANDAVO IN CONFERENZA STAMPA ERANO C*ZZI!”

Un pensiero pronunciato in video con il volto sorridente da Ultimo, a testimonianza di come l’artista abbia accettato con serenità il verdetto della finalissima del Festival di Sanremo 2023. Il riferimento scherzoso del cantante nel filmato era, ovviamente, rivolto alla polemica nata durante la conferenza stampa tenutasi dopo il Festival di Sanremo 2019, l’ultimo al quale il cantautore aveva preso parte e al termine del quale si era piazzato in seconda posizione, alle spalle della rivelazione Mahmood, vincitore a sorpresa con “Soldi”.

DUETTO ULTIMO CON EROS RAMAZOTTI, COVER MEDLEY/ Gaffe, applausi e ringraziamenti

Durante l’incontro con i giornalisti post premiazione, Ultimo si era complimentato con il primo classificato definendolo “il ragazzo” e scatenando i mormorii della sala stampa. Percependo il malumore dei rappresentanti della carta stampata e web, Ultimo in quella circostanza sbottò, dicendo: “Ma voi dovete sempre rompe ‘er c*zzo?”.

“però almeno sta volta non faccio danni in conferenza stampa perché ce vanno solo i primi tre sennò erano cazz” NICCOLÒ E PER FAVORE TU SEI LA MIA VITA #Sanremo2023 pic.twitter.com/6iDwfwgcPi — nic 💐🧘🏻‍♀️ (@namelessniic) February 12, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA