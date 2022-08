Ultimo sparisce dai social-media/ Che succede al cantautore?

Ultimo si allontana dal web: i fan si chiedono il motivo

Torna al centro dell’attenzione mediatica, Ultimo, e il motivo è la sua lontananza dai social-network, dove il suo ultimo post pubblico condiviso via Instagram risale allo scorso 1° agosto 2022. Gli internauti, in particolare i fan del cantautore originario di Roma, quindi, si sono chiesti che ne fosse stato di Ultimo, nel mezzo del periodo delle vacanze estive per molti italiani e in generale ci si chiede come mai l’artista non trovi tempo da condividere con i follower e non, in rete. Tuttavia, il diretto interessato ha deciso di rompere il silenzio, seppur non con un post pubblico, ma comunque via Instagram, tra le stories. Nel dettaglio il cantante è tornato attivo in rete condividendo un frammento del concerto tenuto di recente al Circo Massimo per l’Ultimo Stadi Tour 2022, che ha accolto l’esponenziale cifra di almeno 70mila fruitori di musica, per poi rompere il silenzio sulla scelta maturata rispetto all’utilizzo dello smartphone e dei social in generale.

Ultimo e il messaggio di chiarimento per i fan sulla sua assenza dai social

Al suo rientro su Instagram, nel dettaglio, Ultimo ha spiegato di voler imparare a ridimensionare il tempo che dedica all’utilizzo dei social, motivando così la sua lunga lontananza dal web: “Ao sono 20 giorni che non faccio una storia mica 2 anni. Avete presente l’uso giornaliero del telefono? Dove ti dice quanto lo usi? Devo portarlo a 20/30 minuti. Non voglio fare il fico che vuole vivere senza telefono, ma è un dato di fatto: senza sti cosi si vive meglio. Noi comunque ci sentiamo presto”.

E’ chiaro quindi che il cantante stia bene e che non abbia intenzione di sparire dal mondo virtuale, ma intende imparare a usare il suo dispositivo cellulare senza eccedere, imbattendosi in un dispendio di tempo prezioso. Oltre al successo con la sua musica, che in particolare il cantautore registra con il suo Ultimo Stadi Tour 2022, Ultimo prosegue con successo anche la sua lovestory con Jacqueline Luna Di Giacomo, ufficializzata a marzo 2021. La giovane come il cantautore è anche lei originaria di Roma e non è un volto sconosciuto nel mondo dello spettacolo. Si tratta della figlia di Heather Parisi e Giovanni Di Giacomo.

