Pochi giorni fa, Ultimo aveva pubblicato un post che aveva subito attirato l’attenzione dei fan. In vista dei suoi concerti allo Stadio Olimpico di Roma, tutti esauriti, il cantante aveva annunciato che domenica 13 luglio avrebbe fatto quello che ha definito “l’annuncio più importante della sua carriera“. Da, lì sono partite molte ipotesi, tra chi pensava all’uscita di un nuovo album e chi invece immaginava qualcosa di più privato, come una proposta di matrimonio alla fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo. Ebbene, l’annuncio è arrivato finalmente ieri sera proprio durante il concerto all’Olimpico.

Scaletta concerto Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma, 11 luglio 2025/ Il possibile ordine delle canzoni

Di cosa si tratta, quindi? Di un regalo pensato per i fan: il “Raduno degli ultimi“, un’idea che circolava da tempo tra i fan e che ora è diventata ufficiale. In sostanza, sarà un grande evento in programma nel 2026, che secondo alcuni indizi – inclusi quelli nascosti nel videoclip del nuovo singolo Bella davvero – si terrà alla Vela di Calatrava a Tor Vergata, a Roma. Non sarà un semplice concerto, ma qualcosa di più, pensato come un vero e proprio ritrovo generazionale, dedicata a chi si è sempre sentito rappresentato dalla musica e dalle parole di Ultimo.

Ultimo, la commovente dedica della madre Anna: "Per te ero con il cuore in gola"/ "Hai fatto la storia"

Il grande annuncio di Ultimo allo Stadio Olimpico: il regalo per i suoi fan

Prima di svelare il progetto del suo raduno, Ultimo ha voluto dare un significato particolare anche al suo concerto sold out allo Stadio Olimpico di Roma di domenica 13 luglio 2025. L’evento, infatti, è stato trasmesso in diretta in un luogo molto importante per lui: il parchetto di San Basilio, il quartiere dove è cresciuto. . Ovviamente, la proiezione è stata completamente gratuita, un modo per mostrare lo spettacolo anche a chi non ha potuto comprare i biglietti e, soprattutto, dire grazie a chi lo sostiene da sempre.