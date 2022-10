Ultimo-Ti va di stare bene/ Video, il nuovo brano pop-rock del cantautore romano

E’ uscito alla mezzanotte di oggi, 28 ottobre 2022, il nuovo singolo di Ultimo, noto cantautore romano. Il brano si intitola “Ti va di stare bene”, ed è una canzone dalle atmosfere un po’ pop e un po’ rock, che tratta un argomento, come facilmente intuibile, che è quello dello “stare bene”. Nella sua canzone, infatti, Ultimo chiede all’altro la cosa che all’apparenza sembrerebbe essere la più semplice e bella del mondo: “Ti va di stare bene?”.

Il singolo era stato annunciato negli scorsi giorni dallo stesso Ultimo attraverso un post sui social, a cominciare da Instagram, ottenendo nel giro di poche ore migliaia di like e di condivisioni. Il brano rappresenta, come ricorda l’agenzia di stampa Ansa, il secondo tassello del nuovo percorso discografico dello stesso cantautore romano, che era cominciato con la pubblicazione di “Vieni nel mio cuore”, brano che è stato certificato disco di platino e che da più di 4 mesi è stabile nell’ambita classifica di Spotify Top 50 Italia.

ULTIMO-TI VA DI STARE BENE, VIDEO: IL RITORNELLO DELLA NUOVA CANZONE

Ma vediamo qualche passaggio del nuovo brano di Ultimo, a cominciare dal ritornello, in cui l’artista canta: “Ti va di stare bene che non ricordo più che effetto mi fa il cielo se a fianco ci sei tu. Ti va di stare bene, certo che la vita è strana arriva quando arrivi tu e certo che qualcosa cambia se vivi e non sorridi più. E certo che perdo la calma, lo specchio sembra una tv, mi osservo e sento che mi manca, il mondo che avevamo e non c’è più. Ti va di stare bene che non ricordo più che effetto fa la vita se dentro ci sei tu. Ti va di stare bene che non ricordo più che effetto mi fa il cielo, se a fianco ci sei tu, se a fianco ci sei”.

Continua quindi il magic moment del cantautore laziale dopo lo spettacolare tour Ultimi Stadi 2022, rinviato di ben due anni, e dopo i 18 dischi d’oro e i 53 dischi di platino: a breve sarà annunciato il nuovo tour negli stadi che giungerà durante l’estate del 2023.













