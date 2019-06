Ultimo torna con la sua ex/ Federica Lelli di nuovo tra le sue braccia: il gossip

Ultimo è tornato tra le braccia della sua ex fidanzata Federica? Questo è ciò che spifferano le “Chicche di gossip” presenti tra le pagine del settimanale “Chi” in edicola da oggi con il suo nuovo numero. Proprio alla ragazza era dedicata la canzone di Sanremo 2019 dal titolo “I tuoi particolari” che si è classificata al secondo posto. A quanto pare il giovane cantautore romano non sarebbe più single e, nonostante non abbia conquistato la vittoria dell’ultimo Festival, forse è riuscito a risolvere i suoi problemi sentimentali ritrovando l’amore e la sua ex. Con gli eccessivi impegni di lui, la coppia non era riuscita a superare la popolarità improvvisa, mandando alle ortiche la relazione. Proprio l’artista tra le pagine di Oggi, aveva confidato di aver chiuso la sua relazione con la fidanzata. “Ho perso l’amore per colpa degli impegni. Il successo ti dà sicuramente tanto sul palco, ma ti toglie troppo nella vita”, aveva affermato.

Ultimo non è più single: Federica torna da lui? Il gossip

La colpa della separazione tra Ultimo e Federica era da imputare all’improvvisa popolarità di Niccolò. Questo successo infatti, aveva “costretto” il romano a stare spesso lontano da casa, per dedicarsi agli incontri live ed i numerosissimi impegni. Nonostante la rottura con Federica, Ultimo sentiva moltissimo la mancanza della sua ex. “All’inizio del testo dico che mi manca la sua voce che al mattino mi faceva ‘bu’. Una cosa che mi faceva arrabbiare quando stavamo insieme e che ora mi manca terribilmente”, ha raccontato. I due stavano insieme da oltre due anni e quella di Saremo, non era la prima canzone che le dedicava. In passato infatti, anche “La stella più fragile dell’universo” era nata proprio per lei. Dopo la rottura, secondo ciò che riporta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, le cose si sarebbero nuovamente sistemate per il meglio, tornando insieme per fare regnare l’amore. Nel corso dell’intervista con Fiorello post Sanremo, si capiva perfettamente la volontà di Ultimo di volerla riconquistare: “Faccelo sapere quando farete pace, quando tornerete insieme”, lo stuzzicava Rosario.

