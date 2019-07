Ultimo, tour negli stadi 2020/ Date e biglietti: vendita aperta dall’11 luglio

Dopo il grande successo ottenuto allo stadio Olimpico di Roma dove ha incantato 64mila fans, Ultimo tornerà a cantare negli stadi anche nel 2020. Il giovane cantautore di San Basilio che, con la sua musica ha ormai convinto pubblico e critica, è pronto a diventare il nuovo re degli stadi. Il tour nei palazzetti che si è concluso con il grande show dell’Oimpico è stato solo un anticipo di quello che accadrà nell’estate 2020. Il tour negli stadi di Ultimo, infatti, toccherà le principali città italiane partendo dallo Stadio Artemio Franchi di Firenze il 6 giugno per concludersi il 22 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. I biglietti saranno in vendita da giovedì 11 luglio 2019 alle ore 11. Ecco tutte le date:

6 giugno 2020, Firenze, Stadio Artemio Franchi

13 giugno 2020, Napoli, Stadio San Paolo

19 giugno 2020, Milano, Stadio San Siro

26 giugno 2020, Modena, Stadio Alberto Braglia

4 luglio 2020, Pescara, Stadio Adriatico

11 luglio 2020, Bari, Stadio San Nicola

15 luglio 2020, Messina, Stadio San Filippo

22 luglio 2020, Roma, Stadio Olimpico

Ultimo, tour negli stadi 2020: i ringraziamenti ai fan

A soli 23 anni, Ultimo ha scalato le classifiche italiane, conquistato palazzetti facendo registrare il sold out in ogni concerto ed è diventato il nuovo re di Roma. Quella del giovane cantautore di San Basilio è una vera e propria favola che, nell’estate del 2020 si arricchirà di una nuova pagina con l’atteso tour negli stadi. In attesa di un momento così importante, all’indomani del successo ottenuto allo stadio Olimpico, Niccolò, questo il vero nome di Ultimo, ha ringraziato tutti i suoi fans. “Grazie a tutti è stata davvero una favola. È un punto d’arrivo ma è solo l’inizio. Ho solo la musica e voi. Voi siete tutto per me. E spero e penso che questo senso di ‘incomprensione’ non mi passi mai. Sappiate che avrete un amico, una spalla, un gancio sempre a vostra disposizione nelle vostre cuffie. Si è vero forse non sono la persona più socievole al mondo, amo stare in posti poco affollati quando vivo la vita di tutti i giorni, non sono un tipo da foto perché mi mettono in imbarazzo, ma avrete per sempre la mia musica. Spero sia abbastanza. Grazie ancora…”.



