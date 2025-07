Sulla Corda Molle, un raccordo autostradale bresciano, è precipitato un ultraleggero causando la morte di due persone, tutti i dettagli

Un ultraleggero è precipitato stamane in provincia di Brescia, precisamente sulla cosiddetta Corda Molle. Come riferisce Il Giornale di Brescia, attraverso il suo sito online, si tratta di un raccordo che collega l’autostrada A4 all’A21 e l’incidente dell’ultraleggero si è verificato di preciso a Fenili Belasi, fra Flero e Azzano Mella. A bordo del velivolo vi erano due persone, un uomo e una donna, che purtroppo sono morte sul colpo anche perchè lo stesso aereo, dopo il devastante impatto al suolo, ha preso fuoco, precludendo agli occupanti del mezzo aereo qualsiasi possibilità di sopravvivenza.

A bordo vi erano il pilota e il passeggero, ed entrambi non ce l’hanno fatta, mentre due automobilisti di 49 e 56 anni, che hanno attraverso le fiamme causate dall’aereo sono risultati solo leggermente feriti, e nessuno dei due ha avuto bisogno di un ricovero ospedaliero. Non sono ancora state identificate le due persone decedute ne tanto meno è chiaro da dove sia decollato l’aereo e al momento sono in corso tutte le indagini del caso per ricostruire la situazione in ogni dettaglio.

ULTRALEGGERO PRECIPITA SULLA CORDA MOLLE, STRADA CHIUSA

Attualmente la Corda Molle risulta essere chiusa in direzione di Concesio visti i numerosi detriti sparsi sulla strada, e sul posto vi sono gli uomini dei vigili del fuoco, ma anche i carabinieri di Brescia e i soccorsi del 118, giunti sul posto con un elicottero, purtroppo rimandato indietro visto il decesso dei due occupanti l’aereo.

L’episodio è avvenuto poco dopo le ore 12:00 di oggi, di conseguenza le informazioni circolanti sono ancora poco dettagliate e solo con il passare delle ore si potrà avere il quadro più completo. Bisogna infatti capire cosa sia successo, come mai l’ultraleggero sia crollato al suolo, e se si è trattato di un errore umano o magari di un guasto dello stesso velivolo. Tutte domande a cui forse verrà data una risposta nelle prossime ore.

